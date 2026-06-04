Občanský průkaz v Google Peněžence? Google chystá novinku pro Evropu

Zdroj: Google
Česká republika nečekala na evropské spuštění digitálních „občanek“ a zavedla aplikaci eDoklady, která se postupně bude aktualizovat, aby splňovala evropské nařízení eIDAS 2.0. Jak se ale ukazuje, Google nechce stát stranou a nabídne podporu přímo ve své aplikaci Google Peněženka.
Občanka v mobilu
Sice v Česku je již možné mít občanský průkaz v mobilu skrze aplikaci eDoklady, ale zřejmě se nabídne více možností. Google ve své tiskové zprávě informuje, že již toto léto dojde k zavedení podpory pro ID (tedy občanské průkazy, nebo průkazy totožnosti) ve vybraných státech EU. Bohužel společnost není přesná v tom, kterých států se to týká.
Samozřejmě jsme se zeptali společnosti Google a jakmile budeme vědět detailnější informace, aktualizujeme článek. Není to ale jediná novinka, která míří na evropský trh. Aplikaci Google Peněženka bude možné použít i k prokázání věku, tedy plnoletosti. Na tomto projektu aktuálně Google spolupracuje s Sparkasse Bank, ale nemá se jednat o jediný subjekt. Výhodou má být fakt, že kromě plnoletosti nebudou uvedeny jakékoliv další osobní informace, které se běžně nachází na dokladech totožnosti.
Tyto novinky se dají považovat za pilotní a pokud bude vše odladěno a budou splněny všechny náležitosti, mohl by je Google rozšířit do všech států EU. Díky tomu by mnozí navíc nemuseli instalovat další aplikace a nabízelo by se jednotné prostředí. Zatím to ale vypadá, že si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, než budeme moci mít i občanský průkaz v Google Peněžence.
Zdroj: Tisková zpráva
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