Apple Music chystá levnější předplatné, možná i zcela zdarma

Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnes se vedou války mezi společnostmi zejména v oblasti AI a například takové streamování hudby je už běžnou součástí našich životů. I tak se firmy snaží přijít s novinkami, které nalákají více uživatelů. Ačkoliv má Apple výhody domácí půdy, musí stejně bojovat s konkurencí. Jeho ceny nejsou nikterak vysoké, ale zřejmě se dočkáme levnější verze.
Apple Music zadarmo?
Pokud chcete dnes používat Apple Music, stačí si vybrat jeden ze základních tarifů. Individuální se nabízí za 165 Kč měsíčně, studentský pak za 89 Kč. Rodinná verze přijde na 259 Kč (5 členů). Nejedná se o nijak závratné sumy a navíc jsou nižší než u Spotify. Youtube Music je za podobnou cenu, ale nabízí se mnohem více.
I tak Apple zřejmě plánuje něco levnějšího nebo zcela zdarma. V tuto chvíli společnost nic nezveřejnila oficiální cestou, ale samotné zdrojové kódy aplikace Apple Music pro Android naznačují, že se něco chystá.
Konkrétně aplikace obsahuje textové řetězce, které naznačují, že pro nějakou funkci potřebujete Premium předplatné, nebo že nelze přeskočit více skladeb. Z toho se dá odvodit, že se nabídne nějaká nižší forma účtu této služby, kde budou nastaveny limity pro některé funkce. Je otázkou, jestli tento typ bude zdarma, nebo za daleko nižší cenu. Na takové detaily si budeme muset počkat.
Zdroj: neowin.net
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