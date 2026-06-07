Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23

• 7. 6. 2026#Příslušenství
Huawei Watch Fit 5, Amazfit Bip Max a další chytré hodinky: Novinky v obchodech #23

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Huawei Watch Fit 5

Na český trh se dostává novinka Huawei Watch Fit 5 s poměrně dobrou výbavou. Ta obsahuje NFC pro placení, GPS a větší AMOLED displej. Výdrž na jedno nabití dosahuje sedmi dnů.

HEUREKAALZAHuawei Watch Fit 5 na Heureka.czHuawei Watch Fit 5Cena od 3 828 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Huawei Watch Fit 5 Pro

K dispozici je také model Huawei Watch Fit 5 Pro, který nabízí větší a jasnější displej, titanové tělo a má také EKG funkcionalitu. I zde se výdrž na jedno nabití pohybuje kolem sedmi dnů.

HEUREKAALZAHuawei Watch Fit 5 Pro na Heureka.czHuawei Watch Fit 5 ProCena od 5 835 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Amazfit Bip Max

Na českém trhu se objevuje novinka Amazfit Bip Max představená v květnu. U těchto hodinek se nabízí 20denní výdrž na jedno nabití, AMOLED displej, přes 150 sportovních režimů a také je zde GPS.

HEUREKAAmazfit Bip Max na Heureka.czAmazfit Bip MaxCena od 2 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Zeblaze GTS 4

Nejlevnější model z aktuálních novinek je Zeblaze GTS 4. V některých obchodech je cena těsně nad 500 Kč. I přes takto nízkou cenu se nabízí AMOLED displej a kromě měření tepu umí monitorovat i okysličení krve.

HEUREKAZeblaze GTS 4 na Heureka.czZeblaze GTS 4Cena od 501 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Secutek S18

Dnešní výběr novinek zakončíme hodinkami Secutek S18 pro seniory. Ty ale nejsou ani tak o ukazování času. Spíše nabízí bezpečnostní funkci a jsou vybaveny detekcí pádu. Kromě LTE podporují i GPS, WiFi i LBS a umožňují obousměrnou komunikaci.

HEUREKASecutek S18 na Heureka.czSecutek S18Cena od 1 373 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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