Aplikace Maják – tichý chat s policií i sdílení polohy pro vaši bezpečnost

Na českém trhu funguje aplikace Záchranka, která nabízí velmi důležité funkce a snaží se nabídnout i preventivní pomoc. Soustřeďuje se na krizové situace, zejména s ohledem na vlastní bezpečí. Ačkoliv dnešní technologie nabízí i další možnosti, tak v Česku se teprve chystá například varovný systém, který umí informovat lidi v určité oblasti. Ten by se měl letos představit a začít fungovat. Mezitím zde ale máme relativně novou aplikaci nazvanou Maják.
Nová bezpečnostní SOS aplikace Maják
Aplikace Maják je vytvořena po záštitou organizace DESA Group, která se mimo jiné zabývá i bezpečnostními službami. Maják se dá popsat jako takové menší centrum pro případ nouze a nabízí rychlé odkazy na záchranné složky, ale kromě toho skrze ni můžete zahájit i tichý chat s policií v případě, kdy nemůžete mluvit. To samozřejmě jde i bez této aplikace.
Do aplikace si také můžete nahrát kontakty na své blízké. Skrze Maják pak jde rychle odeslat těmto kontaktům, že jste v nebezpečí nebo že jste v pořádku. To se dá považovat ta poměrně dobrou funkci, ale kromě toho se nabízí i informace o hledaných osobách, rady, návody a k dispozici je i sdílení polohy. V aplikaci jsou také důležité odkazy na pomoc.
Společnost uvádí, že do 39. května proběhlo v aplikaci 1638 situací. Například tichý chat byl použit v 954 situacích, dále také:
- číslo 158: 274 případů
- číslo 155: 161 případů
- číslo 150: 123 případů
- číslo 112: 126 případů
Maják je zatím jen produktem soukromě společnosti, ale je zde snaha o spolupráci se státem, aby mohlo dojít na hlubší integraci funkcí, případně na přidání dalších. Aplikace je zdarma a nikdy nebude zpoplatněna. Její fungování je mimo jiné financováno z darů.
Zdroj: ct24.ceskatelevize.cz
