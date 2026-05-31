Aplikace Maják – tichý chat s policií i sdílení polohy pro vaši bezpečnost

• 31. 5. 2026#Android #Aplikace
Zdroj: Dotekomanie.cz

Na českém trhu funguje aplikace Záchranka, která nabízí velmi důležité funkce a snaží se nabídnout i preventivní pomoc. Soustřeďuje se na krizové situace, zejména s ohledem na vlastní bezpečí. Ačkoliv dnešní technologie nabízí i další možnosti, tak v Česku se teprve chystá například varovný systém, který umí informovat lidi v určité oblasti. Ten by se měl letos představit a začít fungovat. Mezitím zde ale máme relativně novou aplikaci nazvanou Maják.

Nová bezpečnostní SOS aplikace Maják

Aplikace Maják je vytvořena po záštitou organizace DESA Group, která se mimo jiné zabývá i bezpečnostními službami. Maják se dá popsat jako takové menší centrum pro případ nouze a nabízí rychlé odkazy na záchranné složky, ale kromě toho skrze ni můžete zahájit i tichý chat s policií v případě, kdy nemůžete mluvit. To samozřejmě jde i bez této aplikace.

Do aplikace si také můžete nahrát kontakty na své blízké. Skrze Maják pak jde rychle odeslat těmto kontaktům, že jste v nebezpečí nebo že jste v pořádku. To se dá považovat ta poměrně dobrou funkci, ale kromě toho se nabízí i informace o hledaných osobách, rady, návody a k dispozici je i sdílení polohy. V aplikaci jsou také důležité odkazy na pomoc.

Společnost uvádí, že do 39. května proběhlo v aplikaci 1638 situací. Například tichý chat byl použit v 954 situacích, dále také:

  • číslo 158: 274 případů
  • číslo 155: 161 případů
  • číslo 150: 123 případů
  • číslo 112: 126 případů

Maják je zatím jen produktem soukromě společnosti, ale je zde snaha o spolupráci se státem, aby mohlo dojít na hlubší integraci funkcí, případně na přidání dalších. Aplikace je zdarma a nikdy nebude zpoplatněna. Její fungování je mimo jiné financováno z darů.

