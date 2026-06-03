Případ otevřen: DevFest.cz 2026 spouští prodej vstupenek a odhaluje detektivní téma

• 3. 6. 2026#Ostatní
Případ otevřen: DevFest.cz 2026 spouští prodej vstupenek a odhaluje detektivní téma

Jedna z největších tuzemských komunitních konferencí DevFest.cz odkrývá první stopy svého letošního ročníku. Akce, která se uskuteční 30. října 2026, se letos ponese v duchu Film-Noir detektivky s příběhem, jehož součástí se budou moci stát sami účastníci. Pro nejodvážnější nadšence jsou k dispozici Early Bird vstupenky za nejnižší možnou cenu.

Po jubilejním desátém ročníku se organizátoři vědomě vracejí k boutique formátu: konference přivítá 250 až 300 účastníků, přes 15 řečníků a program zaměřený na tři pilíře, které dnes hýbou technologickým světem – rychlý nástup umělé inteligence (AI), síla otevřeného sdílení (Open Source) a rozvoj lidské adaptability (Human Skills).

„Celý DevFest stojí na dobrovolnících – a paradoxně právě v tom je naše největší síla. Lidé, kteří jej pořádají bez nároku na odměnu, sem přináší něco, co si za peníze nekoupíte: skutečné nadšení a osobní zájem na tom, aby to bylo dobré. Letošní tým je velmi silný, protože je složen jak z letitých organizátorů držících pevnou šňůru zkušeností, tak nových posil se svěží perspektivou.,“ přibližuje atmosféru v týmu Daniel Macho, jeden z klíčových organizátorů.

Vstupenky naslepo jako odměna za důvěru

Přesnou lokaci, program a jména konkrétních řečníků v tuto chvíli ještě organizátoři nemohou zveřejnit, vše se intenzivně chystá. Jako každý rok ale vychází vstříc těm, kdo konferenci věří i bez znalosti detailů: Early Bird vstupenky jsou k dispozici za absolutně nejnižší cenu a slouží jako poděkování komunitě, která je tu od prvního okamžiku.

last year memories

Hledají se partnes in crime

Přípravy jsou v plném proudu a tým DevFestu aktuálně doplňuje řady svých partnerů. Firmy, které chtějí podpořit technologickou komunitu a stát se součástí letošního mysteriózního ročníku, mohou kontaktovat Filipa Goszlera na filip@gug.cz.

Vstupenky a průběžné novinky najdou zájemci na oficiálním webu a sociálních sítích konference.

O komunitě GUG.cz: GUG.cz je komunita lidí, kteří milují moderní technologie a rádi se o své nadšení dělí. Sdružuje vývojáře, markeťáky, učitele i běžné uživatele. Pořádá přednášky, workshopy a konference napříč celou Českou republikou. GUG.cz je zcela nezávislou organizací, ale spolupracuje se společností Google, přičemž je i tuzemským zástupcem globálních sítí Google Developer Groups (GDG) a Google Educators Group (GEG).

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