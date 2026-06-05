Zdroj: Dotekomanie.cz
Meta umožnila skrze AI chatbota obnovit ztracený přístup k účtům na Facebooku a Instagramu. Bohužel ale tím vytvořila masivní bezpečnostní zranitelnost. Útočníci objevili způsob, jak pomocí jednoduchých textových příkazů (promptování) donutit AI asistenta k přepsání kontaktních e-mailů a vygenerování odkazů pro resetování hesel.
Meta má bezpečnostní průšvih, účty na Instagramu jsou stále napadány
Ačkoliv vedení firmy veřejně deklarovalo, že zranitelnost byla odstraněna, útoky na uživatelské profily úspěšně pokračují. Ukázalo se totiž, že vývojáři závažnou chybu ve skutečnosti neopravili. Mezi oběťmi fatálního selhání automatizovaného zabezpečení figuruje například archivní instagramový účet Bílého domu ještě z éry Baracka Obamy, kosmetická společnost Sephora nebo nejvyšší poddůstojník vesmírných sil USA John Bentivegna.
Celý útok je až absurdně jednoduchý a nevyžaduje žádný pokročilý škodlivý software. Útočníkům stačí splnit jedinou podmínku, připojit se přes VPN s IP adresou v blízkosti obvyklého místa pobytu oběti. Následně na přihlašovací stránce vyvolají konverzaci s AI asistentem pro podporu.
Místo výběru standardních možností obnovení napíší chatbotu přímý požadavek, aby k cílovému účtu připojil nový e-mail. Umělá inteligence bez dodatečného ověření identity pošle na zadanou adresu útočníka potvrzovací kód. Jakmile hacker tento kód v chatu potvrdí, AI mu přímo v konverzaci zpřístupní tlačítko pro kompletní reset hesla, čímž původního majitele z profilu odřízne.
Viceprezident Mety pro komunikaci Andy Stone začátkem týdne na sociální síti X oznámil, že problém byl vyřešen. Bezpečnostní experti z Telegramového kanálu Bugify Vault však odhalili, že došlo pouze ke skrytí uživatelské rozhraní. Z mobilní aplikace zmizelo viditelné tlačítko „Získat podporu“ (Get Support), což běžným uživatelům znemožňuje chat spustit. Samotné API rozhraní na pozadí ale zůstalo zcela nechráněné a volně přístupné z internetu. Zkušení hackeři tak absenci grafického tlačítka okamžitě obešli. K přímé komunikaci se zranitelným API Mety nyní využívají vlastní skripty a automatizované Telegram boty. Účty tak mizí dál.
Že je cesta k odcizení profilů stále otevřená, dokazují i nejnovější oběti. O své účty přišli například známá expertka na reverzní inženýrství Jane Manchun Wong i samotná produktová ředitelka Mety Esther Crawford. Oběma útočníci změnili hesla bez jejich vědomí. Analytici upozorňují, že toto selhání je přímým důsledkem interní politiky Mety. Společnost v rámci masivního tlaku na vývoj umělé inteligence propustila tisíce zaměstnanců a v týmech provedla drastickou reorganizaci, což se nyní projevuje na kvalitě v mnoha oblastech.
Podle interních informací byla klíčová divize Trust and Safety (Důvěra a bezpečnost) Instagramu zredukována o 60 %. Tyto drastické škrty mají tak zásadní dopad na kvalitu, což vedlo k tomu, že pouhá kosmetická úprava aplikace byla schválena jako hotová bezpečnostní záplata. Dokud tedy Meta důkladně nezabezpečí API, zůstávají účty s cennými jmény i nadále zranitelné.
Zdroje: engadget.com, androidheadlines.com
Komentáře