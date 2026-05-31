Průlom Huawei, nové Xiaomi telefony a AI novinky: To nej z týdne #22

Huawei hlásí průlom: architektura LogicFolding má přinést hustotu tranzistorů na úrovni 1,4nm čipů i bez pomoci TSMC
Huawei čelí již několik let tvrdým sankcím ze strany Spojených států, kvůli kterým ztratil mimo jiné i přístup k vyspělým dodavatelům polovodičů. Výroba mobilních procesorů Kirin musela v poslední době spoléhat na starší výrobní postupy, což firmu znevýhodňovalo oproti konkurenci využívající například 3nm čipy. Huawei se však nevzdal a překvapil oznámením zásadního průlomu ve vývoji, který obchází závislost na tchajwanském dodavateli TSMC. [pokračování článku]
Oppo Reno 16 a Reno 16 Pro: Střední třída s designem a výkonem navíc
Zatímco se Oppo chystá na novou sérii Find X10, tak zde máme dvě novinky do střední třídy. Mobily se jmenují Oppo Reno 16 a Oppo Reno 16 Pro. U nich jde vidět, že si mimo jiné společnost pohrává s designem zadní strany, aby se nejednalo na první pohled o nudnější kousky. [pokračování článku]
Evropská unie dusí Google, hrozí mu rekordní pokuta za porušování pravidel
Google se ocitl na hraně dosud největšího právního konflitku s evropskými regulátory. Evropská komise dokončuje řízení, které by mohlo vyústit v astronomickou pokutu dosahující stovek milionů dolarů. Důvodem je nedodržování nového zákona o digitálních trzích (DMA). Pokud Alphabet, mateřská společnost Googlu, rychle nezavede požadované změny ve svém vyhledávači, EU poprvé v historii využije plnou sílu této nové legislativy. [pokračování článku]
Seznam vypouští svého Asistenta pro všechny přihlášené uživatele
Seznam.cz dělá významný krok na poli umělé inteligence. Svou beta verzi nástroje s názvem Seznam Asistent, kterou dosud testovala v uzavřenějším režimu, nově zpřístupňuje všem přihlášeným uživatelům. Tento chytrý pomocník se usídlil přímo na domovské stránce Seznamu, v mobilní aplikaci, ve vyhledávání a na samostatné webové adrese. Jeho hlavním úkolem je šetřit čas při práci s informacemi, vyhledávat relevantní podklady na českém internetu a následně je přehledně shrnout uživateli. [pokračování článku]
Vodafone zpřehledňuje nabídku pro seniory a ZTP: Nové tarify s trvalou slevou 20%
Vodafone má stejně jako jiní operátoři nabídky pro starší nebo znevýhodněné osoby speciální tarify. Nyní představuje novou generaci, která je širší a nabízí více služeb. [pokračování článku]
YouTube na míru: Nová funkce s AI umožní ovládat zobrazovaný obsah
Sociální sítě nebo kdejaké služby s obsahem se snaží vytvořit algoritmy, které nám budou servírovat takový obsah, který nás udrží u platformy co nejdéle. Mnozí preferují spíše jiný přístup, případně chtějí vždy chronologické řazení sledovaného obsahu. Youtube na to jde jinak, tedy minimálně zkouší jednu novinku. [pokračování článku]
První pohled na Xiaomi 17T a Xiaomi 17T Pro – poprvé i s kompaktnějším modelem
Xiaomi ve Vídni představilo novou řadu Xiaomi 17T pro evropský trh. Dočkali jsme se dvou modelů a to Xiaomi 17T a 17T Pro. Zatímco pokročilejší Pro model je příjemná evoluce, mě zaujal dostupnější model. Ten byl totiž zmenšený a poprvé tak v řadě „T“ máme dvě velikosti telefonů. Mimo to pak dostal teleobjektiv s pětinásobným přiblížením a Xiaomi se tak celou řadu 17T nebojí označit jako „Telephoto master“. Jak nás novinky zaujali v realitě? Vyzkoušeli jsme oba modely přímo ve Vídni. [pokračování článku]
Vyzkoušeli jsme Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro, zaujmou designem a výdrží baterie
Kromě nových telefonů řady Xiaomi 17T představil tento výrobce ve Vídni pro náš trh také chytré hodinky. Dočkali jsme se konkrétně dvou novinek – Xiaomi Watch S5 a Xiaomi Smart Band 10 Pro. První model je pak dobré neplést si s nedávno uvedeným modelem Xiaomi Watch 5 (recenze). Ten totiž nabízí systém WearOS od Googlu a jedná se celkově o jiné hodinky. Dnes uvedený model nabízí HyperOS, delší výdrž baterie a příznivější cenovku. Co všechno je nového? [pokračování článku]
Xiaomi rozšiřuje portfolio – Sound Play, Buds 6 a také nové televize, lednička a vysavač přichází k nám na trh
Mimo nové tefony a chytré hodinky uvedlo včera Xiaomi také několik novinek z oblasti audio příslušenství a domácnosti. Dočkali jsme nových sluchátek Xiaomi Buds 6, nového kompaktního reproduktoru Xiaomi Sound Play a také několik domácích spotřebičů a televizí. [pokračování článku]
MediaTek Dimensity 7500: Od základu překopaný čip pro střední třídu
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek od Mediateku série Dimensity 7000 a nyní zde máme další, lepší pokračování v podobě Dimensity 7500. [pokračování článku]
Apple chystá bezpečnostní funkci proti zlodějům: iPhone sám pozná, že vám ho někdo vytrhl z ruky
Je to velmi nepříjemná situace a může se stát i vám. Stojíte na ulici, nebo v plném metru, v ruce držíte odemčený telefon. V tom kolem vás proběhne zloděj, bleskově vám přístroj vytrhne z ruky a zmizí v davu. Apple se snaží tuto situaci ošetřit novou bezpečnostní funkcí. Podle objeveného zdrojového kódu je ve vývoji funkce, která dokáže krádež detekovat v reálném čase a telefon okamžitě uzamknout. [pokračování článku]
Nový Oura Ring 5: tenčí, menší, přesnější a dražší, než předchozí generace
Pojem na trhu s chytrými prsteny, společnost Oura, oficiálně představila novou generaci svého chytrého prstenu. Nový Oura Ring 5 přichází s kompletně přepracovaným designem, který řeší největší slabinu dosavadních modelů a tím je velikost. Výrobce sice u nového modelu navýšil prodejní cenu, ale výměnou za to přináší tělo, které svou tloušťkou nebude vyčnívat mezi ostatními nošenými šperky. [pokračování článku]
Pozor na odkazy z ChatGPT a Claude. Útočníci našli způsob, jak propašovat malware
Popularita AI služeb roste a i samotné možnosti. Firmy se předhání v tom, co kdo umí rychleji, lépe nebo efektivněji. Jakmile se ale něco stane natolik populárním jako ChatGPT nebo Claude, tak se na to zaměří kyberzločinci. To se děje i nyní u těchto služeb. [pokračování článku]
Meta spouští předplatné pro Instagram, Facebook i WhatsApp, dává smysl připlatit si za Plus účet?
Meta globálně spouští předplatné pro své tři hlavní sociální platformy Instagram, Facebook a WhatsApp. Nově si uživatelé budou moci připlatit v rámci Plus účtu za funkce navíc. Tím ale plány nekončí. Meta začíná také testovat nové prémiové balíčky pro tvůrce, firmy a ty kdo využívají Meta AI. Veškeré placené služby chce do budoucna sjednotit pod nový produkt Meta One. [pokračování článku]
