Technologie PHRM od Googlu: Pasivní měření tepu pomocí přední kamery a AI

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Pokud si chcete orientačně měřit tepovou frekvenci, tak v dnešní době nemusíte utrácet za nějaké profesionálnější zařízení. I velmi levné chytré hodinky a náramky mají takovou funkci. Dokonce i mobilní telefon může posloužit skrze přiložení prstu na foťák, ale k tomu potřebujete speciální aplikaci. Google ale došel na systém, kde postačí jen v podstatě používání mobilu.
PHRM – Passive Heart Rate Monitoring
Samotná technologie se jmenuje PHRM (Passive Heart Rate Monitoring), tedy pasivní monitorování tepové frekvence, přičemž technologie využívá přední foťák na mobilním telefonu. V tomto případě ale nepřikládáte prst na něj. Základní princip spočívá v tom, že foťák vytváří krátká 8sekundová videa. Následně dojde ke stabilizaci, odfiltrování šumu pomocí neuronové sítě a pak začne analýza záznamu.
Celý systém sleduje obličej, tedy změnu barvy kůže. Právě s každým tepem se kapiláry naplní krví, takže dojde k nepatrné změně barvy. Právě tu systém sleduje a je nutné podotknout, že lidské oko není schopné sledovat tyto mikroskopické změny, foťák ano. Výsledkem je pak tepová frekvence a současně se určí skóre spolehlivosti.
Hraje zde roli mnoho faktorů. Například tato technika nemusí být spolehlivá, pokud moc hýbete obličejem, mluvíte, je špatné světlo a podobně. V takových případech se data zahodí. Současně systém překvapivě dobře pracuje s různými typy pokožek, světlými i tmavými. Jedno měření ale nestačí, takže pro určení klidové tepové frekvence se používají data z mnoha měření během dne.
V rámci studie byla tato funkce implementována do mobilů u testovaných lidí, přičemž ještě nosili další zařízení pro sledování tepu. Výsledky byly velmi podobné, takže se dá říci, že tato nová technika je stejně spolehlivá jako u chytrých hodinek. Současně může fungovat v mobilu nenápadně. Aktivuje se při odemknutí mobilu.
Google zatím neuvedl, že by plánoval přímé nasazení. Vše je na úrovni studie, která v podstatě potvrzuje, že se jedná o dobré a kvalitní řešení. Pokud by mělo dojít k nasazení do systému Android, zřejmě by muselo dojít k několika změnám. Například zpracování takových dat by mělo probíhat přímo na zařízení. Musíme si počkat, jestli se tato novinka nakonec dostane do nějaké aplikace nebo do systému jako takového.
Zdroj: androidauthority.com
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