Letní nabídka od Vodafonu: Neomezená data pro mladé a bonusy pro předplacenkáře

Zdroj: Vodafone
Léto se blíží a s tím i speciální akce mobilních operátorů. Tentokrát pomyslně začíná Vodafone, který představuje Letní balíček, který po dlouhé době přináší neomezená data.
Neomezená data na léto
Hned na začátek je nutné říci, že je zde několik omezení, což se dá čekat u každé takové nabídky. Vodafone primárně cílí na mladé a v samotné tiskové zprávě uvádí, že mezi ty nejoblíbenější patří:
- Dětský tarif sLimitem S za 345 Kč, který zahrnuje neomezené volání a SMS, 5 GB dat
- Dětský tarif sLimitem S Extra za 444 Kč, který zahrnuje 7 GB dat, pojištění telefonu v ceně a slevu až 5 000 Kč na nové zařízení
- Tarif pro mladé #jetovtobě BezLimitu XL Extra, u kterého lze na pořízení telefonu získat slevu až 8 000 Kč.
Každý nový zákazník, který si od června aktivuje jeden z tarifů pro děti nebo mladé, získá chytrý lokátor za jednu korunu. Konkrétně si lze vybrat mezi modely od Samsungu, Applu nebo Epico. To ale není to hlavní. Od 8. června startuje k těmto tarifům speciální Letní balíček v aplikaci Můj Vodafone+, který obsahuje neomezená data. Konkrétně operátor uvádí:
- neomezená data pro tarify s datovým limitem
- neomezenou rychlost pro všechny neomezené tarify #jetovtobě
Není to ale nic automatického. Je nutné na aktivovat neomezená data na celý měsíc, přičemž jsou k dispozici 3 aktivace. První lze provést od 8. června, poslední na konci srpna. Nezapomnělo se ale na předplacenkáře:
- Pro všechny předplacené karty:
- neomezená data na týden pro každou nově aktivovanou předplacenou kartu
- neomezená data na týden jednou za kalendářní měsíc (celkem 3krát, tedy vždy na týden v červnu, červenci i srpnu) jako dárek ke každému balíčku s cenou alespoň 149 Kč
- Pro Oskartu:
- 5 GB dat zdarma při aktivaci nové Oskarty
- 5 GB dat jednou za kalendářní měsíc (celkem 3krát, tedy v červnu, červenci a srpnu) jako dárek ke každému datovému balíčku o objemu 2 GB a více, a to pro nové i stávající uživatele Oskarty
- Pro GIGA kartu:
- GIGA karta bude po celé léto k dispozici za akční cení 329 Kč v případě pořízení on-line (běžně 449 Kč)
Tato nabídka platí od 1. června do 31. srpna. Kompletní nabídku s podmínkami a také zvýhodněním najdete na stránce vodafone.cz/leto.
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