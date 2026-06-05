Google tlačí AI do vyhledávání, instalace DuckDuck Go díky tomu rostou

• 5. 6. 2026#Android
Google tlačí AI do vyhledávání, instalace DuckDuck Go díky tomu rostou

Zdroj: Search Engine Journal

Nedávné představení poměrně drastických změn ve vyhledávači od Googlu na konferenci I/O vyvolalo mezi uživateli vlnu odporu. Google se rozhodl klasický seznam modrých odkazů nahradit povinnými odpověďmi generovanými umělou inteligencí, což vedlo k okamžitému nárůstu popularity konkurenční platformy DuckDuckGo.

DuckDuckGo roste díky sílící AI ve výsledcích hledání Google

Počet stažení této aplikace, která si zakládá na soukromí, stoupl v USA mezi 20. a 25. květnem v průměru o 18 % a u zařízení od Applu jednodenní špička dosáhla dokonce 70% nárůstu.

Kromě samotného vyhledávání se uživatelům také nelíbí chování prohlížeče Google Chrome, který nedávno na pozadí a bez upozornění instaloval do zařízení uživatelů 4GB lokální AI model Gemini Nano. Tato kombinace vynucených funkcí vyvolala silnou nedůvěru, ze které konkurence těží.

duckduck

Zdroj:duckduckgo

Návštěvnost specializované stránky noai.duckduckgo.com, která kompletně blokuje jakékoliv AI odpovědi a zprostředkovává pouze čisté výsledky, vzrostla v průměru o 23 % a koncem května se dokonce ztrojnásobila.

Hlavním důvodem přechodu je chybějící možnost volby

Ředitel DuckDuckGo Gabriel Weinberg uvedl, že lidé neodcházejí proto, že by byli stoprocentně proti umělé inteligenci, ale vadí jim její násilné nucení uživatelům. Zatímco Google uživatelům nedává možnost AI vypnout, DuckDuckGo staví na svobodné volbě.

Sám DuckDuckGo přitom s umělou inteligencí pracuje – provozuje vlastní službu duck.ai, která umožňuje anonymní přístup k modelům od OpenAI, Anthropic či Mistry, aniž by se na zadaných datech tyto modely učily. Rozdíl je však v tom, že u DuckDuckGo je AI pouze volitelným doplňkem pro ty, kteří o něj stojí.

Zdroj: thenextweb.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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