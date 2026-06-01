Huawei Nova 16: Čtyři nové modely s velkou baterií a 100W nabíjením

Zdroj: Huawei
Společnost Huawei se více zaměřuje na nositelnou elektroniku a své působení na trhu s mobily trochu snížila. I tak se dočkáme jednou za čas nových mobilů, které se sem tam dostanou i na český trh. Nyní zde máme čtveřici v podobě Huawei Nova 16z, Huawei Nova 16, Huawei Nova 16 Pro a Huawei Nova 16 Ultra.
Čtyři novinky
Jediný model z nové generace, který trochu více vybočuje, je Huawei Nova 16z, tedy nejzákladnější verze. Jako jediný má 6000mAh baterii a nejslabší fotografickou sestavu na zadní straně tvořenou dvojicí 50+12 MPx. Dobrou zprávou je fakt, že sekundární snímač je i tak periskopický se zoomem.
Huawei Nova 16z a Huawei Nova 16; Zdroj: Huawei
Modely Huawei Nova 16, Huawei Nova 16 Pro a Huawei Nova 16 Ultra jsou již vybaveny 7000mAh bateriemi, ale jen nejvybavenější má navíc ještě bezdrátové nabíjení. Jinak všechny mobily mají 100W nabíjení. V případě odolnosti, tak je na tom nejlépe opět Huawei Nova 16 Ultra, ostatní mají pouze IP65.
V případě fotografických výbav je vše vystupňované, ale jen Pro a Ultra mají hlavní 200MPx senzor. Kromě základního modelu jsou mobily vybaveny procesory Kirin 9010s a je celkem zajímavé, že operační paměti jsou u všech smartphonů o velikosti 12 GB.
Cenově vychází Huawei Nova 16z na cca 8 300 Kč, Huawei Nova 16 na 9200 Kč, Huawei Nova 16 Pro přijde na cca 12 000 Kč a Huawei Nova 16 Ultra pak na cca 14 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez daně a poplatků. Zatím si ale musíme počkat na informaci, který mobil se vůbec dostane na evropský trh.
Specifikace Huawei Nova 16z
- displej: 6,7 palců, OLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 2412 × 1084 pixelů, 10,7 miliard barev, P3, hliníkosilikátové sklo
- procesor: Kirin 8020
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: HarmonyOS 6.1
- Dual SIM: N/A
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (ultra HD hlavní, f/1.9)
- 12 Mpx (teleobjektiv pro portréty RYYB, f/2.4, OIS, 3x optický zoom)
- přední: 50 Mpx (ultra čistý portrét, f/2.4)
- IP65
- čtečka otisků prstů na boku
- Huawei Histen
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E2.0, NFC, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 161,79 x 75,47 x 7,19 mm, 196,5 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 100W rychlé nabíjení
Specifikace Huawei Nova 16
- displej: 6,68 palců, OLED, 120 Hz, 2160 Hz PWM, 2800 × 1280 pixelů, 10,7 miliard barev, P3, hliníkosilikátové sklo
- procesor: Kirin 9010S
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: HarmonyOS 6.1
- Dual SIM: N/A
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (ultra HD hlavní, f/1.9)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv RYYB, f/2.6, OIS, 3,3x optický zoom)
- přední: 50 Mpx (ultra čistý portrét, f/2.4)
- IP65
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E2.0, NFC, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 159,6 x 75,5 x 7,3 mm, 199 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W rychlé nabíjení
Specifikace Huawei Nova 16 Pro
- displej: 6,84 palců, OLED, 1-120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM, 2856 × 1320 pixelů, 10,7 miliard barev, P3, Kunlun Glass, až 6000 nitů
- procesor: Kirin 9010S
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: HarmonyOS 6.1
- Dual SIM: N/A
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní RYYB, f/1.8, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv RYYB, f/2.6, OIS, 3,7x optický zoom)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý makro, f/2.2)
- přední: 50 Mpx (ultra čistý portrét, f/2.4)
- IP65
- čtečka otisků prstů na boku
- Huawei Histen
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E2.0, NFC, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 163 x 78 x 7,1 mm, 218 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W rychlé nabíjení
Specifikace Huawei Nova 16 Ultra
- displej: 6,84 palců, OLED, 1-120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM, 2856 × 1320 pixelů, 10,7 miliard barev, P3, Kunlun Glass, až 6000 nitů
- procesor: Kirin 9010S
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: HarmonyOS 6.1
- Dual SIM: N/A
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní RYYB, f/1.8, OIS)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv RYYB, f/2.2, OIS, 3,7x optický zoom)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý makro RYYB, f/2.2)
- přední: 50 Mpx (ultra soustředěný portrét, f/2.0)
- IP68 + IP69
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink E2.0, NFC, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 163 x 78 x 7,1 mm, 220 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 100W rychlé nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 7,5W reverzní bezdrátové
Zdroj: gizmochina.com
