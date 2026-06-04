Podcast: Konec Chrome OS a Android přes celou palubku? Tohle byla Android Show

V nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou Lampou jsme detailně rozebrali to nejdůležitější z Android Show. Míra s Přemkem probírají čerstvý Android 17 a nový systém pro počítače GoogleBook. Nejvíc času jsme ale věnovali obrovskému skoku pro Android Auto – těšit se můžete na mapu zabírající celý podkres, levitující widgety generované umělou inteligencí Gemini a konečně i nativní spouštění videí třeba z YouTube v 60 fps. Bude to znamenat konec dominance Apple CarPlay? Poslechni si náš nadšený i mírně skeptický pohled!
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
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Předchozí díly
- Podcast: Nové Samsungy řady A – Prémiový hliník, nebo jen drahá past na uživatele?
- Podcast: Raději ChatGPT mobil bez aplikací, nebo Gemini s reklamou?
- Podcast: Otestovali jsme MacBook Neo. Jak si dnes stojí iPhone čipy v Macu?
- Podcast: Instagram kopíruje BeReal a Google chce zničit zmeškané hovory
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