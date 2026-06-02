Vynikající výsledky pro ČR: Mobilní sítě patří ke špičce

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Bechmarky u mobilů, počítačů a jiných zařízeních nám ukazují, jak si konkrétní produkt stojí ve srovnání s konkurencí. Zpravidla se jedná o komplexní zhodnocení mnoha faktorů. Něco podobného je i u mobilních sítí, ale zde si to řeší každý analytická společnost podle svých pravidel, stejně jako tvůrci aplikací na testování. Francouzská společnost nPerf zveřejnila aktuální hodnocení zemí, tedy jejich mobilních sítí, kde si Česko vedlo nadmíru dobře.
Třetí místo
Hodnocení společností nPerf je uváděno v nPoints, což v sobě zahrnuje data o rychlosti stahování a odesílání, odezvu, kvalitu prohlížení webových stránek a kvalitu streamování. Následně je vše propočítáno a výsledkem je jedno číslo uváděno v nPoints. Společnost porovnala země se srovnatelným HDP na obyvatele, kde si Česká republika vysloužila třetí místo, konkrétně s hodnocením 90 668 nPoints bodů. Na první místo nám ale neschází mnoho.
Právě nejlepší mobilní sítě v tomto hodnocení má Bulharsko (92 244 nPoints). Například takové sousední Polsko je až na šestém místě a Řecko až na 8, hned za Rumunském. Pokud se podíváme na poslední místo, nachází se zde Argentina s 36 600 nPoints.
Tato data vychází z analýzy z období od 1. ledna do 29. dubna tohoto roku. Sice je příjemné vidět takové výsledky a hodnocení, že máme velmi kvalitní mobilní sítě, ale při pohledu na samotné ceny za tarify a postupné navyšování, už to není tak moc příjemné. Stále platí, že u sousedů jsou levnější služby.
Zdroj: Tisková zpráva
