TikTok v hledáčku EU, Pocket Play, Mrazy a mobilní sítě: To nej z týdne #7

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Mrazy a funkčnost mobilních sítí. Jak je na tom BTS v mrazivém počasí?
Mobilní sítě musí odolávat extrémním zimním podmínkám, jako jsou prudké změny teplot, náledí a bouřky, které testují mechanickou odolnost stožárů a napájení. Operátor O2 a společnost CETIN tvrdí, že navrhují síť s ohledem na tyto vlivy již od počátečního návrhu. Každá základnová stanice obsahuje technologickou místnost nebo buňku s vytápěním, ventilací a klimatizací, které udržují optimální teplotu pro citlivá zařízení. Elektronika v BTS využívá průmyslové komponenty schopné pracovat v rozmezí přibližně od −40 do +55 °C. Běžné zimní mrazy ani letní vedra tedy nejsou problém. Skříně s hardwarem jsou utěsněné, chráněné proti vlhkosti a často vybavené aktivním chlazením nebo vyhříváním. [pokračování článku]
EU označila algoritmus TikToku za nelegální: nekonečné scrollování ohrožuje duševní zdraví uživatelů
Evropská unie se poprvé tvrdě opřela do samotného fungování TikToku. Podle Evropské komise je návykový design aplikace včetně nekonečného scrollování a personalizovaného algoritmu v rozporu s novým zákonem o digitálních službách. Platformě hrozí miliardové pokuty i nucené změny, které by mohly zásadně proměnit způsob, jakým TikTok dnes funguje. [pokračování článku]
Reinkarnace Xperia Play, přichází Ayaneo Pocket Play
Po dvou měsících zde máme konečně první video ukázku nadcházející novinky Ayaneo Pocket Play, o které se mluví jako o reinkarnaci Xperia Play od Sony. Současně si ale všimněte, že na zadní straně není fotomodul, foťáky jsou splývají se zadní stranou. Dlouho se neobjevil takový kousek a možná trochu připomíná třeba mobily od LG. [pokračování článku]
Podle EU Meta porušuje antimonopolní pravidla tím, že blokuje AI chatboty ve WhatsApp
Evropská komise zahájila antimonopolní šetření společnosti Meta kvůli údajné snaze zablokovat přístup konkurenčním AI asistentům na platformu WhatsApp. Podle předběžného vyjádření regulačního úřadu by Meta mohla čelit tzv. „předběžným opatřením“, která by měla ochránit trh s umělou inteligencí před monopolním chováním v době probíhajícího vyšetřování. [pokračování článku]
Speciální akce u Vodafone: Neomezená data, sleva na tarify a dárek pro předplacenkáře
Nedávno Vodafone oslavil dvacet let na českém trhu a odhalil plány do budoucna, ale vzápětí jsme se dočkali ve své podstatě zdražení tarifů pro mladé, ale existuje trik, jak se dostat na zajímavou nabídku s cenou pod 500 Kč. Dnes zde máme jedno překvapení od operátora, které je spojeno s výročím a takém s blížícím se svátkem zamilovaných. [pokračování článku]
Přenos eSIM bez QR kódu: T-Mobile nasazuje eSIM TRansfer
Už v minulém roce přišel první operátor s funkcí přenosu eSIM na druhé zařízení bez nutnosti generování nového QR kódu, nyní se přidává druhý, T-Mobile. [pokračování článku]
Xiaomi Tag uniká na fotkách
Po pár týdnech od prvotních informací se objevují další kolem chystané novinky Xiaomi Tag. Stále není jasné, jestli bude jen jedna verze, případně dvě, kde by vyšší model měl podporu i pro UWB. V základu se nabídne Bluetooth 5.4 a NFC. O energii se bude starat baterie CR2032, která by měla vydržet dodávat energii jeden rok. Xiaomi Tag má podporovat sítě pro Android i iOS, takže zde bude dostatečná volnost. Xiaomi asi nechce budovat svou vlastní. Dokonce se dozvídáme i cenu, která by měla být 17,99 eur (cca 440 Kč), případně 59 eur za balík 4 kusů. Kdy dojde k uvedení na český trh, zatím nevíme. [pokračování článku]
Discord zavádí povinné ověřování věku. Tedy pokud nechcete teen účet
Discord patří mezi populární komunikační platformy, zejména u mladší generace. S tím je ale také spojen samotný obsah a zejména jeho vhodnost pro nezletilé nebo náctileté. Postupně je tedy nutné nějakým způsobem ověřit uživatele, přičemž jednoduché potvrzení ze strany uživatele je už spíše nežádoucí. Discord ale nastavuje poměrně zvláštní strategii. [pokračování článku]
Co se děje v GUG.cz? Report z Bett UK, AI nadšenci v Ostravě a další akce pro vzdělávání v technologiích
GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]
Ochrana soukromí: Google umožňuje odstranit explicitní fotografie z výsledků vyhledávání
V dnešní době jednoduše platí, že pokud nechcete, aby se něco dostalo na internet do volného prostředí, neměli byste takový obsah s kýmkoliv sdílet, případně ho vůbec pořizovat. I tak se může stát, že se objeví explicitní obsah na internetu a začne si žít vlastním životem, což už ani nemůžete ovlivnit. Google nyní přidává nástroj, který může snížit dopad na vaše soukromí. [pokračování článku]
Děti tráví u obrazovek příliš času. Riziko deprese roste až o 61 %, ukazuje rozsáhlá studie
Nová studie, která analyzovala digitální návyky více než 50 000 dětí ve věku 6 až 17 let, přináší alarmující výsledky. Děti, které tráví u obrazovky čtyři a více hodin denně, mají výrazně vyšší riziko deprese, úzkostí i poruch chování. Klíčovým problémem přitom není jen obsah, ale hlavně to, co digitální zařízení nahrazují a tím jsou pohyb a spánek. [pokračování článku]
Essential Apps od Nothing vstupuje do beta verze aneb kdokoliv si bude moci vytvořit aplikaci pomocí AI
Výrobci mobilů se snaží přijít s něčím unikátním, co zaujme uživatele, současně jim třeba nabídne i možnost vlastního vyjádření. Některé projekty se objeví na malou chvíli, jiné zůstávají. Asi typickým zástupce nějaké personalizace a možnosti sebevyjádření je vlastní podoba launcheru, nebo spíše prostředí jako takového. U některých výrobců můžete takové vzhledy publikovat v obchodech pro ostatní. Nothing na to jde trochu jinak skrze Essential Apps. [pokračování článku]
Evropské W bude konkurovat americkému X
Pokud jde o technologie, hi-tech firmy a podobně, Evropa tak trochu hraje v některých oblastech druhé housle. Jde to vidět u sociálních sítí, a nejen tam. Ve své podstatě většina zdejších sociálních sítí je ze západu, konkrétně tedy z USA, přičemž je jedno, jestli se bavíme o X, Facebooku, Threads, Instagramu atd. Sice je zde několik výjimek, jako například novinka lide.cz, ale jde o malý lokální projekt. Možná by se dalo říci, že se situace trochu obrací a investice míří do evropských projektů. Dokonce se pracuje na nové evropské sociální sítí, která dostala označení W. [pokračování článku]
Quick Share ztrácí jednu možnost: Google upravuje nastavení sdílení souborů
Google celkem překvapil, když zavedl podporu u některých svých Pixelů pro AirDrop, tedy podobnou funkci Quick Share, jen tedy na Apple zařízeních. Již brzy se má funkce rozšířit mezi další mobily se systémem Android. Není to ale jediná změna, která se odehrála v poslední době. Samotná funkce Quick Share přichází o jednu možnost. [pokračování článku]
