Lide.cz jsou zpět, víc připomínají X, Threads a podobné

Sociální síť Lide.cz spadající pod Seznam fungovala od roku 1997 do 2020, ale pak došlo k ukončení. Nyní, po pěti letech, se tato sociální síť vrací v nové podobě a asi s novým smyslem. Samotný návrat byl naplánován na říjen tohoto roku, ale došlo posunutí samotného data. Ostatně ani nyní Seznam nějak moc neinformoval, že byla tato stránka znovu spuštěna.
Velký návrat Lide.cz?
Již nyní můžete jít na stránku Lide.cz a přihlásit se se svým účtem, nebo si nový vytvořit za pomocí přihlašovacích údajů z jiných platforem. Zde je ale vyžadováno telefonní číslo při samotné registraci, jak můžete vidět výše. Samotná sociální síť připomíná svou podobou i funkcemi X, Threads, Bluesky a podobné.
V základu se zde nabízí sdílení příspěvků o maximální délce 1600 znaků. Můžete připojit fotografii a to je tak asi vše. Žádné pokročilejší možnosti zde nejsou. Samozřejmostí je možnost sdílení odkazu. V základu se zobrazuje algoritmický feed příspěvků, ale jakmile začnete někoho sledovat, nabízí se další karta pro sledování obsahu. V ní se ale nezobrazují jen příspěvky dotyčných účtů, jsou zde i jejich komentáře.
U příspěvků jde komentovat a také dávat reakce pomocí emoji. V základu jsou zde čtyři. Na Lide.cz jsou i ověřené účty, což se řeší přes Bankovní identitu nebo MojeID, ale samotné nastavení profilu nemá takovou možnost, aspoň v mém případě. Je zde jen základní nastavení, kdo vás může sledovat a kdo uvidí příspěvky.
Ve své podstatě se jedná o velmi jednoduchou sociální síť a není zatím jasné, na jakém protokolu je postavena. Dá se říci, že je v plenkách a je otázkou, co s ní Seznam zamýšlí.
