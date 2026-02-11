Přenos eSIM bez QR kódu: T-Mobile nasazuje eSIM TRansfer

Zdroj: T-Mobile
Už v minulém roce přišel první operátor s funkcí přenosu eSIM na druhé zařízení bez nutnosti generování nového QR kódu, nyní se přidává druhý, T-Mobile.
První operátor v Česku spouští eSIM Transfer
Zatím pro vybraná zařízení
T-Mobile dnes oznámil, že začíná podporovat funkci, kdy můžete přenést eSIM z jednoho mobilu na druhý. Díky tomu odpadá nutnost si znovu nechat generovat QR kód pro instalaci eSIM na nové zařízení, jednoduše se přenese, více méně se dalšími daty při přechodu na nové zařízení.
Je zde ale několik úskalí. T-Mobile uvádí, že je novinka podporovaná jen na vybraných zařízeních se systémem Android, přičemž druhé zařízení, kam přesouváte eSIM, musí mít minimálně Android 15. Současně ale dodává, že se pracuje na zavedení podpory u iOS a iPadOS. Aby toho nebylo málo, tak tato novinka nabízí i možnost si nechat fyzickou SIM kartu přenést do druhého zařízení v podobě eSIM.
Podmínky:
- eSIM můžete přenést zatím mezi zařízeními s operačním systémem Android.
- Zdrojový telefon má aktivní fyzickou SIM kartu nebo eSIM od T-Mobile (do cílového telefonu se přenese eSIM se stejným telefonním číslem).
- Cílový telefon, do kterého chcete přenést eSIM ze zdrojového zařízení, má novější operační systém (aspoň Android 15) a podporuje přenos eSIM (např. Google Pixel 9 a novější, modely T Phone, Samsung vybrané modely řady A, S a Z, Xiaomi řady 14 a vyšší). Doporučujeme, aby oba vaše telefony měly nainstalovanou nejnovější verzi systému. Jestli cílový telefon funkci podporuje, zjistíte v menu Nastavení > Připojení > Přidat SIM, kde by se měla zobrazit možnost „Přenést eSIM z jiného zařízení“ (konkrétní znění položek se může lišit od modelů telefonů).
- Oba telefony máte u sebe (nejlépe před sebou na stole) a musí mít přístup k internetu (mobilní síť nebo prostřednictvím Wi-Fi).
- Aspoň zdrojový telefon má aktivní bezpečnostní zámek pro přístup ze zamčeného displeje (např. PIN, gesto, heslo, otisk prstu apod.) a možnost zapnutí Bluetooth.
Celý proces přechodu na nové nebo jiné zařízení se tak zjednodušuje. Bohužel využívání eSIM není nějak široké. T-Mobile ve své zprávě zmiňuje, že formát eSIM využívá jen 3 % klientů. Toto číslo roste pozvolně.
