Quick Share ztrácí jednu možnost: Google upravuje nastavení sdílení souborů

Quick Share ztrácí jednu možnost: Google upravuje nastavení sdílení souborů2026-02-14T13:35:14+01:00
• 14. 2. 2026#Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google celkem překvapil, když zavedl podporu u některých svých Pixelů pro AirDrop, tedy podobnou funkci Quick Share, jen tedy na Apple zařízeních. Již brzy se má funkce rozšířit mezi další mobily se systémem Android. Není to ale jediná změna, která se odehrála v poslední době. Samotná funkce Quick Share přichází o jednu možnost.

Už ne pro všechny

Pokud chcete sdílet přímo z Androidu na iOS přes kompatibilitu Quick Share a AirDrop, musí majitel Apple zařízení nastavit viditelnost pro všechny na 10 minut. To samé se musí nastavit v opačném směru. Nyní si můžeme přát, aby došlo k lepší spolupráci a bylo možné sdílet bez nutnosti přenastavení kontaktům. Než se něčeho takového dočkáme, tak Quick Share přichází o jedno nastavení.

Ještě nedávno jsme měli k dispozici několik možností nastavení sdílení – pro svá zařízení, kontaktům, pro všechny a pro všechny na 10 minut. Právě možnost pro všechny bez časového omezení byla odebrána z Androidu a nevypadá to, že by se měla tato možnost vrátit. Google zřejmě upravil nastavení skrze aktualizaci Google Play Služeb, takže nejde vrátit tuto modifikaci.

Screenshot 20260213 194838 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Někteří mohou tuto aktualizaci vidět jako krok zpět, ale na druhou stranu se spíše jedná o bezpečnostní úpravu. Takto se nemusíte obávat, že by vám někdo poslal data jen proto, že máte aktivní tuto možnost. Možná to nějak bude souviste s nějakou vyšší podporou pro AirDrop, ale to se raději nechme překvapit.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

