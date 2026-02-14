Evropské W bude konkurovat americkému X

Zdroj: W Social

Pokud jde o technologie, hi-tech firmy a podobně, Evropa tak trochu hraje v některých oblastech druhé housle. Jde to vidět u sociálních sítí, a nejen tam. Ve své podstatě většina zdejších sociálních sítí je ze západu, konkrétně tedy z USA, přičemž je jedno, jestli se bavíme o X, Facebooku, Threads, Instagramu atd. Sice je zde několik výjimek, jako například novinka lide.cz, ale jde o malý lokální projekt. Možná by se dalo říci, že se situace trochu obrací a investice míří do evropských projektů. Dokonce se pracuje na nové evropské sociální sítí, která dostala označení W.

Sociální síť W Social

Je celkem vtipné, že se jmenuje W, jelikož toto písmeno je právě před X, což je nový název pro původní Twitter. Sociální síť W je stavěna v Evropě, kde také poběží a bude hostována. Základna je ve Švédsku, konkrétně ve Stockholmu. Servery tedy budou doma a ne někde v zahraničí podléhající jiným zákonům. V tuto chvíli se teprve vše připravuje, přičemž má poskytnout prostor ověřeným uživatelům, médiím a bude stavět na transparentnosti, soukromí a svobodě projevu.

Samotné spuštění je naplánované na březen, ale zatím nevíme, jak bude vypadat samotné prostředí, to se ostatně dozvíme zanedlouho. I tak jsme kontaktovali vedení, které nám odpovědělo na některé otázky kolem celé nové sociální sítě. Sociální síť W je postavena na protokolu AT (Authenticated Transfer Protocol), což je otevřený standard pro decentralizované sociální sítě. Ostatně ho využívá sociální síť Bluesky, za kterou stojí původní zakladatel Twitteru. W Social tak sdílí nějakou část technologie, ale vše je řešeno přes vlastní infrastrukturu.

WSocial dark tagline 2048x968x

Zdroj: W Social

Současně se nebude díky tomu jednat o nějakou uzavřenou platformu. Vedení nám potvrdilo, že hned po spuštění budou moci mnozí využívat API rozhraní pro napojení a také posílání například článků na tuto platformu. Současně jsme se dozvěděli, že jednou z funkcionalit bude také zveřejňování Článků, nejen tedy příspěvků. W Social se tak může stát přímo platformou pro blogery nebo novináře.

Ačkoliv se jedná o evropský projekt, tak to nemusí automaticky znamenat úspěch. Vzhledem k tomu, že Facebook, X i Threads se otřásají v základech, zejména kvůli dezinformacím, reklamám a kvůli kontroverzím, tak nová sociální síť má šanci na úspěch. Na druhou stranu zde máme již nějakou dobu sociální sítě jako Bluesky a Mastodon, které sice existují, ale nějak se moc neprosadily.

Jakmile dojde ke spuštění W Social, případně se dozvíme něco nového, hned vás budeme informovat. Současně se pokusíme hned napojit náš systém na tuto novinku, abyste i zde měli k dispozici novinky z našeho webu.

