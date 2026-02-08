EU označila algoritmus TikToku za nelegální: nekonečné scrollování ohrožuje duševní zdraví uživatelů

Zdroj: GPT
Evropská unie se poprvé tvrdě opřela do samotného fungování TikToku. Podle Evropské komise je návykový design aplikace včetně nekonečného scrollování a personalizovaného algoritmu v rozporu s novým zákonem o digitálních službách. Platformě hrozí miliardové pokuty i nucené změny, které by mohly zásadně proměnit způsob, jakým TikTok dnes funguje.
Proč má EU problém právě s algoritmem TikToku?
Evropská komise ve svém předběžném zjištění uvedla, že TikTok porušuje Digital Services Act (DSA), tedy klíčovou evropskou regulaci digitálních platforem. Problémem nejsou konkrétní videa, ale samotný design aplikace, který má podle regulátorů podporovat návykové chování.
Komise jmenuje především funkce jako nekonečné scrollování, automatické přehrávání obsahu, push notifikace a vysoce personalizovaný algoritmus pro doporučení dalšího obsahu. Tyto prvky podle EU nejsou samy o sobě nelegální, TikTok však údajně selhal v tom, že k nim nepřidal dostatečné ochranné mechanismy zejména pro děti a mladistvé.
Autopilot místo vědomé kontroly, jak funguje „návykový“ design?
Podle vyjádření regulátorů TikTok systematicky „odměňuje“ uživatele dalším obsahem, čímž je udržuje v neustálé pozornosti. Mozek se postupně přepíná do jakéhosi autopilotního režimu, kdy uživatel přestává vědomě kontrolovat čas strávený na platformě.
Evropská komise se přitom opírá o vědecké studie, které naznačují, že podobné mechanismy mohou vést ke kompulzivnímu chování, snížení sebekontroly a negativním dopadům na duševní pohodu. Riziko je podle ní výrazně vyšší u nezletilých uživatelů, kteří tvoří podstatnou část publika TikToku.
Rodičovské kontroly nestačí, tvrdí regulátoři
TikTok sice nabízí nástroje pro omezení času stráveného v aplikaci a rodičovské kontroly, Evropská komise je však považuje za nedostatečné a málo účinné. Platforma podle ní nepřebírá odpovědnost odpovídající rozsahu svého vlivu.
Výsledkem může být povinnost omezit nebo upravit nekonečné scrollování, změnit fungování doporučovacích algoritmů a výrazně posílit ochranu nezletilých uživatelů. Jinými slovy EU nesměřuje k zákazu TikToku, ale k zásahu do jeho klíčového byznysového modelu.
TikTok se brání: obvinění jsou prý zcela mylná
Společnost TikTok dostane možnost se k předběžným zjištěním vyjádřit a už teď dává najevo, že se hodlá bránit všemi dostupnými prostředky. V reakci pro The New York Times společnost uvedla, že závěry komise jsou naprosto nepravdivé a zcela bezpředmětné. Spor tak může skončit nejen u regulatorního jednání, ale i u soudů. Výsledek tak bude s největší pravděpodobností sledovat celý technologický sektor, protože rozhodnutí může vytvořit precedens pro další sociální sítě.
Nejde o první problém TikToku v Evropě, tlak regulátorů je dlouhodobý
Vyšetřování TikToku ze strany EU začalo už v únoru 2024 a platforma už byla shledána vinnou v oblastech sdílení dat a transparentnosti reklamy. Aktuální kauza je ale zatím nejcitlivější, protože míří přímo na mechanismy, které z TikToku udělaly globální fenomén. Pokud by byl TikTok definitivně uznán vinným z porušení DSA, hrozí mu pokuta až šest procent celosvětového ročního obratu. V praxi by to mohly být miliardy eur.
Digitální budoucnost podle evropských pravidel
Spor kolem TikToku ukazuje, kam se ubírá evropská regulace technologií. EU dává jasně najevo, že pozornost uživatelů není neomezený zdroj, se kterým lze nakládat bez odpovědnosti. Otázkou zůstává, zda se podaří skloubit ochranu duševního zdraví s fungováním platforem, které jsou postavené právě na maximálním zapojení uživatelů. Jedno je ale jisté, pokud Evropská komise uspěje, TikTok v Evropě už nikdy nebude úplně stejný.
Zdroj: engadget.com
