Mrazy a funkčnost mobilních sítí. Jak je na tom BTS v mrazivém počasí?
8. 2. 2026

Mobilní sítě musí odolávat extrémním zimním podmínkám, jako jsou prudké změny teplot, náledí a bouřky, které testují mechanickou odolnost stožárů a napájení. Operátor O2 a společnost CETIN tvrdí, že navrhují síť s ohledem na tyto vlivy již od počátečního návrhu. Každá základnová stanice obsahuje technologickou místnost nebo buňku s vytápěním, ventilací a klimatizací, které udržují optimální teplotu pro citlivá zařízení. Elektronika v BTS využívá průmyslové komponenty schopné pracovat v rozmezí přibližně od −40 do +55 °C. Běžné zimní mrazy ani letní vedra tedy nejsou problém. Skříně s hardwarem jsou utěsněné, chráněné proti vlhkosti a často vybavené aktivním chlazením nebo vyhříváním.

Veškerá námraza musí dolů

Na vybraných vysílačích technici aplikují speciální ochranné potahy na antény a spreje proti tvorbě námrazy. Opatření brání usazování ledu a sněhu, čímž se snižuje nepříznivý vliv na kvalitu signálu i zatížení konstrukcí. Použití plachty by naopak bylo nebezpečné, protože by při silnějším větru násobila tlak větru a mohla způsobit pád vysílače.

Letošní silnější zima s výraznými mrazy přinesla technikům CETIN obzvlášť náročné chvíle. Například při takových podmínkách musí technik vyšplhat ke stanici. Musí přitom čistit každou příčku zamrzlého žebříku, často za extrémního větru a mrazu, aby se dostal k anténám ve výškách desítek metrů. Takové zásahy jsou fyzicky i časově velmi náročné a vyžadují speciální vybavení a opatrnost kvůli riziku pádu nebo zranění.

Technici jsou vybaveni terénními vozy a zimním náčiním pro přístup k vysílačům i v horských oblastech. V posledních CETIN modernizoval tisíce lokalit na 5G, včetně vrcholů jako Klínovec, Radhošť, Lysá hora a Praděd ve výšce 1492 metrů.

Mobilní síť je pod stálým dohledem, což je potřeba pro rychlou reakci na poruchy. Na BTS stanice s vysokou důležitostí musí technik na službě dojet a ideálně i opravit závadu do 2 hodin od výpadku. O to náročnější plnit takové požadavky během sněhových kalamit a mrazivých dní. Zároveň pokračuje rozšiřování pokrytí bílých míst, což zlepšuje signál a rychlost internetu v náročných podmínkách.

