Google Fotky čeká designová změna, první dorazila na iOS

Aplikace a služba Google Fotky patří mezi populární, ostatně kromě prohlížení je spojena s cloudovou zálohou, funkcemi navíc, i AI nástroji na modifikaci. Sice u nás nejsou dostupné všechny možnosti, i tak se jedná o silný nástroj. Nedávno si začali vývojáři pohrávat se staronovým stylem prohlížení videí a nyní zde máme aktualizaci samotného rozhraní.
Plovoucí panel
Dolní navigační panel prošel v poslední době několika změnami, ale šlo zejména jen o samotné sekce než o grafické přepracování. To se chystá až nyní, respektive je dostupné ve verzi 7.63 pro iOS, na Android zavítá zřejmě v dohledné době, tedy aspoň doufáme. Je pravdou, že si někdy dá Google načas a novinky přijdou se značným zpožděním.
Konkrétně jde o odebrání spodního panelu, jak ho známe. Místo něj se nabídne plovoucí prvek rozdělený na dvě části. Samotně bude tlačítko pro vyhledávání a na levé straně se nabízí sekce jako Fotky, Sbírky a Vytvořit. Díky této změně se tak nabídne trochu více prostoru pro obsah. Minimálně uvidíme trochu více při procházení.
Jedná se o zajímavou změnu a možná ji mnozí uvítají. Vychází z nového směru Material 3 Expressive, jenže takový prvek nemá fungovat pro navigaci v aplikaci, má spíše nabízet často používané nástroje nebo prvky relevantní pro danou část. Google tak trochu překrucuje vlastní designový manuál, ale není to neobvyklé ani nežádoucí.
