Co se děje v GUG.cz? Report z Bett UK, AI nadšenci v Ostravě a další akce pro vzdělávání v technologiích

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

INFO Z KOMUNITY

  • jestli se něco v únoru povedlo, tak rozhodně první letošní Digitální snídaně v Ostravě. Josef Procházka nasdílel tipy na tvorbu druhého mozku v prostředí městského úřadu, ale třeba taky tvrdý střet s digitálním mindsetem běžného pracovníka, který volný čas rozhodně netráví tvorbou AI agentů.
  • začátek roku nepřináší jen hezké zprávy – třeba větší propouštění v Kiwi.com. Mrkněte tady na přehled talentovaných lidí, kteří jsou teď připravení skočit do nových projektů.
  • Pavel s Luckou a celá řada našich skvělých GEG učitelů/ek vyrazili na největší EU ed-tech akci – Bett UK. Své postřehy a novinky s vámi nasdílí už zítra, nalaďte si/se.
  • nechcete přijít o žádnou další akci, kterou pořádáme? Dejte si odběr našeho kalendáře akcí!
  • obnovili jsme tradici komunitních G piv v Praze – přidáte se na další?
  • do komunity se přidal Petr a Karel

AKCE V ÚNORU (a dál)

  • Ozvěny Bettu 2026
    • 12. 2. 2026, 17:00 – 18:30, online
    • Report učitelů a ICT koordinátorů z největší edtech akce světa.​Novinky, trendy, robotika, AI, software a platformy – s pohledem na reálné využití ve škole.
    • odkaz
  • AI nadšenci | únor 2026 (spolu s Pub Quiz)
    • 23. 2. 2026, 17:30, Ostrava
    • Rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným, tedy další setkání AI nadšenců s chystaným pub quizem.​Přijďte si s přáteli (nebo i sám/sama – tým najdeš na místě) zahrát Pub Quiz plný zábavných otázek z AI, světa kolem nás i dalších témat.​ Čeká tě večer plný přemýšlení, smíchu a zajímavých lidí v pohodové atmosféře
    • odkaz
  • Break the Pattern: Mezinárodní den žen 2026 Ostrava
    • 6. 3. 2026, 17:00, Ostrava
    • Oslavte s námi Mezinárodní den žen inspirativním programem plným lightning talks!Chcete se inspirovat od jiných žen a sdílet své vlastní zkušenosti? Chcete si rozšířit síť kontaktů a poznat nové inspirativní ženy? Chcete si zkusit prezentovat své myšlenky a nápady v krátkém a poutavém formátu?​Tak to je tahle akce přesně pro vás!
    • odkaz
  • Od chaosu k automatizaci: 3 týdny systematické práce na vašich procesech
    • Pro ty, kteří už nechtějí jen přemýšlet o zlepšení, ale chtějí si procesy opravdu nastavit a udržet.
      • Mapování procesů
      • Redesign a optimalizace
      • ​AI v procesech – realisticky
      • Praktická automatizace
      • Reálné výzvy mezi webináři
      • Průběžná podpora v komunitě Slack
    • ​Kdy: 12. 3., 20. 3., 27. 3. (14:00–16:00)Cena: 4 700 Kč vč. DPHLektorky: Kateřina Švidrnochová · Miroslava Oleňáková · Eva Jokes
    • odkaz

TIPY A TRIKY

  • Google opět láme rekordy a láme čelisti – mrkněte na projekt Genie, který umožňuje uživatelům vytvářet, prozkoumávat a upravovat interaktivní 3D virtuální světy, a to pouze na základě textových zadání (promptů) nebo obrázků.
  • Chcete si po letech změnit svou @gmail.com adresu a ponechat data? Mělo by to být (snad) brzy možné. Pročtěte si článek na Dotekománii.
  • Reklama v Claude nebude. Zatím to slibuje Anthropic a doprovází to extra vtipnými reklamami, mrkněte na ně.
  • AI Agenti, kteří si domlouvají na vytvoření vlastního jazyka a takový hype, že v okolí Silicon Valley si nekoupíte Mac Mini – to byl / je projekt Moltbook. Obří podvod, který zlanařil mnohé. Hezky o tom píše Spajk Pavel Matějíček tady.
  • Chcete pronajmout své tělo…AI agentům? Další šílený projekt nabírá na otáčkách. Nabídněte své unikátní lidské možnosti AI agentům na rentahuman.ai.

