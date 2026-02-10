Speciální akce u Vodafone: Neomezená data, sleva na tarify a dárek pro předplacenkáře

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno Vodafone oslavil dvacet let na českém trhu a odhalil plány do budoucna, ale vzápětí jsme se dočkali ve své podstatě zdražení tarifů pro mladé, ale existuje trik, jak se dostat na zajímavou nabídku s cenou pod 500 Kč. Dnes zde máme jedno překvapení od operátora, které je spojeno s výročím a takém s blížícím se svátkem zamilovaných.
Neomezeně i pod 500 Kč
Nejde jen o nějakou oslavu, operátor cílí i na nový program Vodafone Happy, což je vlastně věrnostní služba. V základu na každého klienta čeká ke každé službě, kterou si platí, jeden stírací los. Ten má nabízet dvě odměny. První dárek si mohou zákazníci vyzvednout v únoru, druhý pak v březnu.
Únorový dárek nabízí neomezená data s neomezenou rychlostí na jeden týden zdarma. Případně se nabízí slevy na zařízení. V březnu pak na zákazníky čeká například tři měsíce streamování s Prima+ Premium zdarma.
Každý týden po dobu kampaně budeme zároveň přidávat výhody od partnerů, podporovat snahu o zdravější životní styl v rámci „Suchého února“ nebo lákat na soutěž o limitovanou edici Happy mikin a Sony PlayStation. Po uplynutí platnosti dárků se doplňkové služby automaticky ukončí, takže se nikdo nemusí obávat nečekaných výdajů.
V rámci valentýnské nabídky mohou předplacenkáři získat 2 nebo 5 GB zdarma k vybraným balíčkům:
- Oskarta: +2 GB při aktivaci datového balíčku
- Osoby, které si v období 2. 2. 2026 – 31. 5. 2026 aktivují datový balíček na Oskartě, získají +2 GB dat zdarma. Bonus je potřeba potvrdit prostřednictvím speciálního SMS kódu do 7 dnů od obdržení informační SMS.
- Předplacené karty Vodafone: +5 GB zdarma
- Uživatelé a uživatelky předplacenek Vodafone (s výjimkou Oskarty, Dětské karty, Data SIM for Visitors a GIGA karty) mohou ve stejném období získat +5 GB dat zdarma. Bonus lze aktivovat jednorázově, rovněž prostřednictvím SMS kódu do 7 dnů od obdržení informační zprávy.
Kromě toho Vodafone láká na možnost pořízení dvou tarifů BezLimitu M (8 Mb/s), přičemž cena každého je pak 462 Kč měsíčně. Nemusí se jednat o pár, klidně ji mohou využít i přátelé. Zde se totiž aktivuje GIGA Kombu s 15% slevou. Tarif BezLimitu M má standardní cenu nastavenou na 799 Kč měsíčně, v rámci speciální akce se pak nabízí sleva 32 %, tedy je za 544 Kč měsíčně, ale právě v rámci této valentýnské akce pak vychází při pořízení dvou na zmiňovaných 462 Kč měsíčně. Nabídku si můžete prohlédnout přímo na stránkách operátora.
