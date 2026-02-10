Speciální akce u Vodafone: Neomezená data, sleva na tarify a dárek pro předplacenkáře

Speciální akce u Vodafone: Neomezená data, sleva na tarify a dárek pro předplacenkáře2026-02-10T18:00:01+01:00
• 10. 2. 2026#Mobilní operátoři

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno Vodafone oslavil dvacet let na českém trhu a odhalil plány do budoucna, ale vzápětí jsme se dočkali ve své podstatě zdražení tarifů pro mladé, ale existuje trik, jak se dostat na zajímavou nabídku s cenou pod 500 Kč. Dnes zde máme jedno překvapení od operátora, které je spojeno s výročím a takém s blížícím se svátkem zamilovaných.

Neomezeně i pod 500 Kč

Nejde jen o nějakou oslavu, operátor cílí i na nový program Vodafone Happy, což je vlastně věrnostní služba. V základu na každého klienta čeká ke každé službě, kterou si platí, jeden stírací los. Ten má nabízet dvě odměny. První dárek si mohou zákazníci vyzvednout v únoru, druhý pak v březnu.

Stírací los Vodafone Happy 4080x2720x

Zdroj: Vodafone

Únorový dárek nabízí neomezená data s neomezenou rychlostí na jeden týden zdarma. Případně se nabízí slevy na zařízení. V březnu pak na zákazníky čeká například tři měsíce streamování s Prima+ Premium zdarma.

Každý týden po dobu kampaně budeme zároveň přidávat výhody od partnerů, podporovat snahu o zdravější životní styl v rámci „Suchého února“ nebo lákat na soutěž o limitovanou edici Happy mikin a Sony PlayStation. Po uplynutí platnosti dárků se doplňkové služby automaticky ukončí, takže se nikdo nemusí obávat nečekaných výdajů.

V rámci valentýnské nabídky mohou předplacenkáři získat 2 nebo 5 GB zdarma k vybraným balíčkům:

  • Oskarta: +2 GB při aktivaci datového balíčku
    • Osoby, které si v období 2. 2. 2026 – 31. 5. 2026 aktivují datový balíček na Oskartě, získají +2 GB dat zdarma. Bonus je potřeba potvrdit prostřednictvím speciálního SMS kódu do 7 dnů od obdržení informační SMS.
  • Předplacené karty Vodafone: +5 GB zdarma
    • Uživatelé a uživatelky předplacenek Vodafone (s výjimkou Oskarty, Dětské karty, Data SIM for Visitors a GIGA karty) mohou ve stejném období získat +5 GB dat zdarma. Bonus lze aktivovat jednorázově, rovněž prostřednictvím SMS kódu do 7 dnů od obdržení informační zprávy.

Kromě toho Vodafone láká na možnost pořízení dvou tarifů BezLimitu M (8 Mb/s), přičemž cena každého je pak 462 Kč měsíčně. Nemusí se jednat o pár, klidně ji mohou využít i přátelé. Zde se totiž aktivuje GIGA Kombu s 15% slevou. Tarif BezLimitu M má standardní cenu nastavenou na 799 Kč měsíčně, v rámci speciální akce se pak nabízí sleva 32 %, tedy je za 544 Kč měsíčně, ale právě v rámci této valentýnské akce pak vychází při pořízení dvou na zmiňovaných 462 Kč měsíčně. Nabídku si můžete prohlédnout přímo na stránkách operátora.

Zdroj: Tisková zpráva

Chytrý prsten: Revoluce na prstu, nebo předražená cetka?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat