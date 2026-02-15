Garmin Tactix, Megalu, Xiaomi Watch: Novinky v obchodech #7

Garmin Tactix, Megalu, Xiaomi Watch: Novinky v obchodech #72026-02-15T13:35:08+01:00
• 15. 2. 2026#Příslušenství

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

MEGALU SWLE001-YE

Dnes začneme dětskými hodinkami MEGALU SWLE001-YE, které nabízí takovou typickou výbavu, jako je mobilní připojení, GPS, i přední kameru. Ve své podstatě se jedná o malý mobilní telefon na zápěstí. Samozřejmě nechybí rodičovské funkce.

HEUREKAMEGALU SWLE001-YE na Heureka.czMEGALU SWLE001-YECena od 1 799 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

c13cca37 7fcc 467e 85e6 69dc8dd19525 1600x1600x

Garmin Tactix 8 51 mm AMOLED Cerakote Olive Drab 010-04553-11

Nedávno jsme se dočkali uvedení Garmin Tactix 8 v edici Cerakote a nyní jsou na českém trhu. Konkrétně se jedná o 51mm verzi a cena je poměrně vysoká, ale to odpovídá samotnému zaměření, výbavě a použitým technologiím.

HEUREKAALZAGarmin Tactix 8 51 mm AMOLED Cerakote Olive Drab 010-04553-11 na Heureka.czGarmin Tactix 8 51 mm...Cena od 39 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

PPTctx8co 02 799x1000x

Xiaomi BHR080CGL

Některé obchody nyní zavádí do nabídky hodinky Xiaomi BHR080CGL, ale jde jen o špatné uvedení názvu. Jedná se o model Xiaomi Watch S4 ve 41mm verzi se slušnou výbavou.

HEUREKAXiaomi BHR080CGL na Heureka.czXiaomi BHR080CGLCena od 3 695 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

19d09b1a 5c52 45cb 83e5 a74bd4a48e0c 1600x1600x

Apple v roce 2026: Skládací iPhone, M5 čipy a konec nudy?

💡ANKETA: Co nejvíc ovlivní, jak dlouho vám mobil vydrží?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat