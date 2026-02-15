Garmin Tactix, Megalu, Xiaomi Watch: Novinky v obchodech #7

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
MEGALU SWLE001-YE
Dnes začneme dětskými hodinkami MEGALU SWLE001-YE, které nabízí takovou typickou výbavu, jako je mobilní připojení, GPS, i přední kameru. Ve své podstatě se jedná o malý mobilní telefon na zápěstí. Samozřejmě nechybí rodičovské funkce.HEUREKAMEGALU SWLE001-YECena od 1 799 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Tactix 8 51 mm AMOLED Cerakote Olive Drab 010-04553-11
Nedávno jsme se dočkali uvedení Garmin Tactix 8 v edici Cerakote a nyní jsou na českém trhu. Konkrétně se jedná o 51mm verzi a cena je poměrně vysoká, ale to odpovídá samotnému zaměření, výbavě a použitým technologiím.HEUREKAALZAGarmin Tactix 8 51 mm...Cena od 39 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Xiaomi BHR080CGL
Některé obchody nyní zavádí do nabídky hodinky Xiaomi BHR080CGL, ale jde jen o špatné uvedení názvu. Jedná se o model Xiaomi Watch S4 ve 41mm verzi se slušnou výbavou.HEUREKAXiaomi BHR080CGLCena od 3 695 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
