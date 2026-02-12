Discord zavádí povinné ověřování věku. Tedy pokud nechcete teen účet

Zdroj: Discord
Discord patří mezi populární komunikační platformy, zejména u mladší generace. S tím je ale také spojen samotný obsah a zejména jeho vhodnost pro nezletilé nebo náctileté. Postupně je tedy nutné nějakým způsobem ověřit uživatele, přičemž jednoduché potvrzení ze strany uživatele je už spíše nežádoucí. Discord ale nastavuje poměrně zvláštní strategii.
Kdo je dospělý, musí se nechat ověřit
Pokud jde o ověření věku, společnosti jsou spíše opatrné. Postupně nasazují technologie pro identifikaci věku a mnohdy jsou na to jen skrze behaviorální metodu. Discord na to jde trochu tvrději, jelikož oznámil, že všechny účty, stávající i nové, budou mít nastaveno v základu, že se jedná o náctiletý účet. S tím je spojeno omezení funkcí, kam se započítává znemožnění zobrazení citlivého obsahu, zabránění přístupu do oblastí vyžadující dospělost, úpravy v soukromých zprávách a také žádostech o přátelství. Současně dojde na omezení vystupovat veřejně na Discord Stage.
Pokud tyto funkce chcete u svého účtu, budete muset projít procesem ověření věku. Discord k tomuto procesu používá několik způsobů. První se týká natočení video selfie, což se zpracovává dle oficiální zprávy přímo na zařízení. Pak se nabízí ověření přes partnerské služby, přičemž samotné doklady totožnosti se hned mažou a neuchovávají se. Další metody budou postupně přibývat, ale jak uvádí Discord, součástí bude také analýza behaviorálních aspektů konkrétního účtu.
Víceméně se dá říci, že Discord takto vynutí u všech plnoletých, aby prošli ověřením věku, což se asi nesetká s kladnou odezvou. Současně jsou zde obavy o soukromí, jelikož nedávno došlo k úniku dat u jedné z partnerských služeb pro ověření věku. Nyní je ale dle vyjádření celý systém přestavěn a k ničemu takovému by nemělo dojít.
