Podle EU Meta porušuje antimonopolní pravidla tím, že blokuje AI chatboty ve WhatsApp

Zdroj: Dotekomanie
Evropská komise zahájila antimonopolní šetření společnosti Meta kvůli údajné snaze zablokovat přístup konkurenčním AI asistentům na platformu WhatsApp. Podle předběžného vyjádření regulačního úřadu by Meta mohla čelit tzv. „předběžným opatřením“, která by měla ochránit trh s umělou inteligencí před monopolním chováním v době probíhajícího vyšetřování.
Meta údajně brání konkurenčním AI vstup na platformu WhatsApp
Celý případ se začal v říjnu 2025, kdy Meta oznámila nové podmínky pro WhatsApp Business. Ty měly vstoupit v platnost 15. ledna letošního roku a podle Evropské komise by v praxi znamenaly, že jediným povoleným AI asistentem na platformě bude Meta AI.
Evropská komise vyjádřila obavy, že tato změna brání vstupu konkurenčních AI technologií na trh, čímž by Meta mohla zneužít své dominantní postavení k omezení inovací a narušení hospodářské soutěže. Výkonná místopředsedkyně pro spravedlivou a konkurenceschopnou transformaci Teresa Ribera uvedla, že Komise zvažuje rychlé zavedení předběžných opatření: „Trh s AI se rozvíjí extrémně rychle, a proto musíme jednat svižně. Zvažujeme dočasná opatření vůči společnosti Meta, která by zajistila přístup konkurence na WhatsApp po dobu vyšetřování. Jinak by nová pravidla mohla nevratně poškodit soutěž v Evropě.“
Cílem je podle ní ochránit férové podmínky v rychle rostoucím odvětví, kde je umělá inteligence považována za klíčovou technologii budoucnosti.
Meta se brání: „EU nemá důvod zasahovat“
Společnost Meta reagovala na oznámení okamžitě. V prohlášení pro agenturu Reuters uvedla, že obavy komise považuje za přehnané: „Faktem je, že není žádný důvod, aby EU zasahovala do WhatsApp Business API. Uživatelé mají k dispozici širokou škálu AI nástrojů prostřednictvím obchodů s aplikacemi, operačních systémů, zařízení, webových stránek a různých partnerství.“
Meta tak argumentuje, že její řešení není exkluzivní a že existuje mnoho jiných způsobů, jak si uživatelé mohou AI asistenty integrovat.
Co znamenají „předběžná opatření“?
Evropská komise v posledních letech čím dál častěji sahá po tzv. interim measures. Jedná se o právní nástroj, který jí umožňuje dočasně upravit chování firem, dokud není šetření oficiálně uzavřeno. Tento přístup se uplatňuje především tam, kde hrozí nevratné poškození konkurence nebo trhu.
Pokud by Komise předběžné opatření skutečně zavedla, Meta by musela umožnit přístup i jiným AI asistentům, a to bez ohledu na své obchodní zájmy nebo plánovanou integraci vlastního řešení.
Jaké budou další kroky?
Meta nyní dostala možnost se k předběžným opatřením vyjádřit. Finální rozhodnutí, zda společnost skutečně porušila antimonopolní pravidla, zatím nepadlo. Šetření však ukazuje, že Evropská unie je připravena chránit inovace i konkurenci v nově vznikajících oblastech, jako je právě umělá inteligence.
Zdroj: engadget.com
Komentáře