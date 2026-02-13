Ochrana soukromí: Google umožňuje odstranit explicitní fotografie z výsledků vyhledávání

Ochrana soukromí: Google umožňuje odstranit explicitní fotografie z výsledků vyhledávání2026-02-13T07:00:14+01:00
• 13. 2. 2026#Ostatní

Zdroj: Google

V dnešní době jednoduše platí, že pokud nechcete, aby se něco dostalo na internet do volného prostředí, neměli byste takový obsah s kýmkoliv sdílet, případně ho vůbec pořizovat. I tak se může stát, že se objeví explicitní obsah na internetu a začne si žít vlastním životem, což už ani nemůžete ovlivnit. Google nyní přidává nástroj, který může snížit dopad na vaše soukromí.

Odebrání explicitního obsahu z Google Vyhledávání

Google představil nový nástroj, který umožňuje nahlášení a v podstatě žádost o odebrání vaší explicitní fotografie z výsledků Google Vyhledávání. Jednoduše řečeno, nebude ho zobrazovat, ale nemůže takový obsah smazat z jiných webů. To si musí každý člověk zařídit samostatně.

Pakliže narazíte na snímek s vaší osobou a je sexuálního charakteru, můžete skrze menu (tři tečky v pravém horním rohu) poslat žádost o odebrání vašeho obsahu. Tento nástroj kromě toho nabízí i vybrání dalšího obsahu v rámci jednoho kroku, aniž byste museli celým procesem procházet u každého snímku.

Současně Google nabízí proaktivní ochranu a bude automaticky odebírat takový obsah, jakmile bude jednou nahlášen. Google také poskytuje podpůrné materiály kolem dané problematiky a také centrum, kde můžete sledovat, jak jsou řešeny žádosti. Tato funkce se má rozšířit po celém světě v horizontu dnů až týdnů.

Zdroj: Google

Zdroj: neowin.net

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

