Děti tráví u obrazovek příliš času. Riziko deprese roste až o 61 %, ukazuje rozsáhlá studie

Nová studie, která analyzovala digitální návyky více než 50 000 dětí ve věku 6 až 17 let, přináší alarmující výsledky. Děti, které tráví u obrazovky čtyři a více hodin denně, mají výrazně vyšší riziko deprese, úzkostí i poruch chování. Klíčovým problémem přitom není jen obsah, ale hlavně to, co digitální zařízení nahrazují a tím jsou pohyb a spánek.
Dlouhodobý pobyt u obrazovky se podepisuje na psychice
Studii zveřejnil vědecký časopis Nature Portfolio a její závěry jsou znepokojivé. Děti, které tráví u obrazovky více než čtyři hodiny denně, ať už na telefonu, tabletu nebo počítači mají:
- o 61 % vyšší riziko vzniku deprese;
- o 45 % vyšší riziko úzkostných poruch;
- o 24 % více problémů s chováním;
- a o 21 % vyšší pravděpodobnost diagnózy ADHD.
Znepokojující je fakt, že téměř každé třetí dítě dnes tuto čtyřhodinovou hranici pravidelně překračuje. Nadměrné používání obrazovek se tak stává novým standardem, se kterým si pediatři a psychologové jen obtížně poradí. Zejména pak bez dostupných alternativ léčby.
Dvě klíčové příčiny: nedostatek pohybu a spánku
Autoři studie se zaměřili i na to, proč vlastně nadměrné užívání technologií škodí duševnímu zdraví. Výsledky ukazují na dva hlavní zprostředkující faktory:
Nedostatek fyzické aktivity
Pohyb byl označen za nejvýznamnější ochranný prvek. Až 40 % dopadu nadměrného času u obrazovky souvisí právě s tím, že děti přicházejí o každodenní přirozený pohyb. Doporučení odborníků je jasné. Minimálně 60 minut aktivního pohybu denně. Realita? Pouze jedno z pěti dětí toto minimum splňuje.
Narušený spánek
Druhou velkou příčinou jsou poruchy spánku. Děti, které večer tráví čas s telefonem nebo tabletem, často chodí spát pozdě a narušují si biologické rytmy. Jen čtvrtina dětí má během týdne pravidelný spánkový režim. Spánek i pohyb přitom představují základní stavební kameny duševního zdraví v dětství i dospívání.
Co mohou rodiče udělat ihned?
Přestože čísla vypadají hrozivě, odborníci zdůrazňují, že nejde o neřešitelný problém. Nejedná se o nemoc, ale o chování, které lze upravit. Nejúčinnější strategií je kombinace jednoduchých každodenních změn mezi které patří nastavení pravidelného spánkového režimu, například stejná doba večerky. Je také důležité zařadit pohyb do každodenní rutiny – alespoň hodina denně a omezit používání obrazovek večer a před spaním.
Jak upozorňují lékaři z Flow Neuroscience, technologie jako stimulace mozku sice mohou být budoucností, ale zatím nejsou běžně dostupné nebo schválené pro děti. Nejlepší řešení jsou tedy nastavení pravidel, pohybu a spánku.
Cílem není děti od technologií zcela odříznout. Digitální svět k současnému životu dětí neodmyslitelně patří. Rodiče by se však měli soustředit na to, aby technologie nenahradily to nejdůležitější – zdravý pohyb, kvalitní spánek a přímý mezilidský kontakt.
Malé změny v denním režimu tak mohou mít velký dopad na psychické zdraví dětí. Studie připomíná, že budoucnost dětí netvoří jen algoritmy a obrazovky, ale především to, jak se cítí ve vlastním těle a hlavě.
