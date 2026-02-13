Essential Apps od Nothing vstupuje do beta verze aneb kdokoliv si bude moci vytvořit aplikaci pomocí AI

Zdroj: Nothing
Výrobci mobilů se snaží přijít s něčím unikátním, co zaujme uživatele, současně jim třeba nabídne i možnost vlastního vyjádření. Některé projekty se objeví na malou chvíli, jiné zůstávají. Asi typickým zástupce nějaké personalizace a možnosti sebevyjádření je vlastní podoba launcheru, nebo spíše prostředí jako takového. U některých výrobců můžete takové vzhledy publikovat v obchodech pro ostatní. Nothing na to jde trochu jinak skrze Essential Apps.
Essential Apps, Nothing, AI
Výrobce Nothing i dnes působí jako firma, která se nebojí novinek, zejména v oblasti designu. Rozhodně si umí hrát, byť ne každý krok je brán pozitivně. Příkladem je například mini displej u Nothing Phone (3) (recenze). Kromě hardwaru se snaží posunout i možnosti software, kde jsme se dočkali před čtyřmi měsíci uvedení novinky v podobě Essential Apps.
Essential Apps je v podstatě AI nástroj, který vám umožňuje popsat co chcete za aplikaci a o vše se postará. Následně můžete svou vlastní aplikaci poslat do svého zařízení a používat ji. Sice i Nothing mluví o aplikacích, ale ve své podstatě se jedná o pokročilé interaktivní widgety, které fungují jako mikroslužby.
Aktuálně tato služba vstupuje do beta testování a je možné se zařadit na čekací listinu na oficiálních stránkách. Aktuálně zvládá tento nástroj vytvářet aplikace využívající polohu, kalendář (jen čtení) a kontakty. Další budou přibývat, jako například přístup k fotoaparátu a mikrofonu, načítání síťových dat, oznámení, vibrace, volání a Bluetooth. S další aktualizací nadstavby Nothing se pak odemknou možnosti jako aktivity, statistiky používání, data ze senzorů a systémové API pro počasí. Aktuálně tuto mini aplikace nebo spíše widgety podporují velikosti 2×2 a 4×2, ale budou přidány ještě 1×2 a 4×4.
Je zde ještě několik omezení, jako například podpora pouze modelu Nothing Phone (3), ale plánuje se rozšíření na všechna zařízení, i CMF. Výrobce rozhodně postupuje a tento nástroj by se mohl stát poměrně zajímavým lákadlem, jelikož umožní uživatelům si nechat udělat aplikace dle vlastních představ. Navíc je zde i možnost je publikovat a pochlubit se skrze Playground, kde již nyní lze najít Glyph Toys, EQ Profiles a Camera Presets.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře