Překladač, továrny Honor, odkazy na Facebooku: To nej z týdne #51

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Google Překladač dostává několik novinek, ale bez omezení se to neobešlo
Google má tendenci představit nějakou novinku a pak ji zkoušet v rámci nějaké testovací skupiny, přičemž k rozšíření dochází později. Nyní se tak děje v případě jeho služby pro překlad. Společnost oznámila několik vylepšení. [pokračování článku]
Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně, navštívili jsme továrnu na mobily
Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An. [pokračování článku]
Nový Twitter zřejmě nebude, byla podána protižaloba
Dalo se čekat, že X zasáhne a nebude to konkurenci ulehčovat. Společnost aktualizovala své podmínky o části zmiňující přímo ochrannou známku Twitter. Aby toho nebylo málo, byla podána protižaloba proti snaze zrušit ochrannou známku. Nový start-up vedený lidmi Michael Peroff a Stephen Coates asi nevznikne, nebo nás tedy čeká nějaký delší právní souboj. Ten se ale může vléct roky a za tu dobu asi mnoho uživatelů zapomene na to, že nějaký Twitter vůbec existoval. [pokračování článku]
Google končí s reportováním informací z Dark Webu
Google v roce 2024 začal pátrat po osobních datech uživatelů na Dark Webu, tedy temné strany internetu. Jednalo se o iniciativu, v rámci které chtěl informovat uživatele, jestli se nevyskytují citlivé informace v této struktuře. Šlo i o úniky informací, jako jsou e-maily, přihlašovací údaje a podobně. Bohužel se projekt nesetkal s úspěchem. [pokračování článku]
OnePlus 15R oficiálně, cena začíná na 599 eurech
Společnost OnePlus již představila svůj hlavní top model pro další rok, OnePlus 15 (recenze). Nyní zde máme takovou slabší verzi v podobě OnePlus 15R, která má velmi dobré specifikace, ale současně došlo na snížení. [pokračování článku]
OnePlus Watch Lite jsou nové hodinky se systémem OxygenOS 7.1
Dnes značka OnePlus uvedla na trh další zajímavý mobil, OnePlus 15R, ale kromě toho zde máme i nové hodinky OnePlus Watch Lite. Ty mají sice NFC, jen je zde jedno podstatné omezení. [pokračování článku]
OnePlus Pad Go 2 přichází po dvou letech, navíc má i 5G
Dnes jsme se dočkali uvedení nového mobilu OnePlus 15R a také hodinek OnePlus Watch Lite. Třetí novinkou je tablet OnePlus Pad Go 2, tedy nástupce původního OnePlus Pad Go, který byl uveden v roce 2023. [pokračování článku]
Za sdílení odkazů na Facebooku budou profesionálové platit, jak ukazuje test
Všechny služby na internetu se snaží udržet pozornost uživatelů co nejdéle, tedy aby zůstali na jejich platformě maximální možné množství času. Proto se zavádí nejrůznější funkce, a to v mobilních aplikacích, kde se například otevírají odkazy přímo v samotné aplikace skrze speciální režim prohlížení, tedy že se neotevře odkaz ve standardním prohlížeči. Meta ale chce zajít ještě dál. [pokračování článku]
Operátoři už řeší místa se slabým nebo žádným signálem, je rozpracováno 500 míst
Ačkoliv se v minulosti mobilní operátoři chlubili vysokými čísly v pokrytí mobilním signálem, tak podstatné bylo spíše slovní spojení „pokrytí obyvatelstva“, jelikož je to zcela něco jiného než „pokrytí území“. I tak jsou nuceni pokrývat tzv. bílá místa, což vyplývá z povinnosti od udělení nových kmitočtových přídělů. [pokračování článku]
Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě
Trh s mobilními procesory se může dělit podle několika aspektů, většinou se tak činí podle operačního systému, ale pak zde máme i mobilní procesory. Právě zde je několik významných hráčů, ale na prvních dvou místech je Qualcomm a Mediatek. Pak zde máme firmy, které si vyrábí nebo si nechávají vyrábět procesory pro své mobily. Mezi ty se řadí Apple a Google. Samozřejmě nelze zapomenout na Samsung, ale ten v posledních letech spíše ztrácel a jeho procesory Exynos se netěšily velkému zájmu. Nyní zde máme Exynos 2600, ale nejedná se o obyčejné pokračování řady. [pokračování článku]
Google Chrome pro iOS dostává integraci Gemini
Google se zřejmě rozhodl, že nabídne více AI funkcí než samotný Apple na vlastním operačním systému. Samozřejmě to myslíme trochu s nadsázkou, ale v oblasti AI společnost Apple ztrácí, nebo jí spíše ujíždí vlak. Nyní se Google rozhodl nabídnout uživatelům iOS další možnost interakce s Gemini, a to prostřednictvím webového prohlížeče Chrome. [pokračování článku]
Británie chce, aby Apple a Google blokovaly nahé fotografie u nezletilých uživatelů
Podle nových informací britská vláda plánuje požádat společnosti Apple a Google, aby obě implementovaly ochranu proti pořizování a zobrazování nahých fotografií na telefonech a tabletech, pokud uživatel není ověřený jako dospělý. [pokračování článku]
Nová generace eCall: Tísňová linka 112 se připravuje na modernější systém pro vozy s LTE a 5G
Moderní vozy již nyní podporují a mají eCall, tedy nouzové volání na tísňovou linku při nehodě nebo při vyžádání samotným řidičem, případně kýmkoliv. Od příštího roku ale mají výrobci aut povinnost integrovat do nových vozů pokročilejší technologii. Na to reaguje i Telefonní centrum tísňového volání 112. [pokračování článku]
Samsung Wallet začíná podporovat další značku aut
V mobilních telefonech můžeme již mít platební karty, letenky, jízdenky a dnes i osobní dokumenty jako občanský průkaz. Další metou jsou digitální klíče od domu i aut. Postupně dochází k rozšiřování, ale právě u aut je to trochu komplikovanější, hlavně vzhledem k tomu, v jakém cyklu se vylepšují auta. Samsung Wallet ale nyní podporuje další značku. [pokračování článku]
