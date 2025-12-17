OnePlus 15R oficiálně, cena začíná na 599 eurech

OnePlus 15R oficiálně, cena začíná na 599 eurech2025-12-17T16:00:12+01:00
• 17. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: OnePlus

Společnost OnePlus již představila svůj hlavní top model pro další rok, OnePlus 15 (recenze). Nyní zde máme takovou slabší verzi v podobě OnePlus 15R, která má velmi dobré specifikace, ale současně došlo na snížení.

„Ve společnosti OnePlus se řídíme jednoduchou filozofií „Never Settle“ a právě tato trojice zařízení je jejím nejlepším vyjádřením. Díky propojení špičkového hardwaru s intuitivním a propracovaným softwarem přinášíme naší komunitě přístroje s vysokou přidanou hodnotou, které posouvají hranice možného,“ říká Celina Shi, CMO ve společnosti OnePlus Europe.

I tak dobře vybavený

Novinka OnePlus 15R je už na první pohled ochuzena o jeden snímač na zadní straně. Konkrétně zde chybí teleobjektiv, ale sekundární snímač má jen 8 MPx pro ultra širokoúhlé snímky. I procesor je jiný, byť se jedná o novinku. Výrobce tentokrát použil Snapdragon 8 Gen 5, tedy verzi o něco slabší než Elite.

54989513196 db23f87a0a c 400x800x 54989513121 4aa1503e04 c 400x800x 54989800840 3b8e894e87 c 400x800x

Zdroj: OnePlus

OnePlus i tak stále cílí na hráče, pro které je určen displej s vyšším rozlišením a hlavně s možností dosáhnutí až na 165Hz obnovovací frekvenci. To vše je podpořeno baterií o kapacitě 7400 mAh, což je na dnešní dobu slušný nadstandard. O nabíjení se stará 80W technologie, jen zde tedy není k dispozici bezdrátová možnost doplnění.

Za zmínku stojí rozhodně zvýšená odolnost, ostatně OnePlus 15R má rovnou několik certifikací, i tedy nejvyšší IP69K. Nechybí stereo reproduktory a například je použita ultrasonická čtečka otisků prstů.

Cena a dostupnost

Předobjednávky na OnePlus Pad 15R začínají 17. 12. 2025. Zařízení bude možné zakoupit na OnePlus.com a u autorizovaných prodejců od 15. ledna 2026.

  • 12+256 GB v barvách Charcoal Black a Mint Breeze za 699 EUR
  • 12+ 512 GB v barvě Charcoal Black za 799 EUR

Současně je zde akce od 17. prosince do 21. ledna, v rámci které jde získat slevu 100 eur na OnePlus 15R 12+512 GB. Navíc dostanete dva dárky zdarma – sada adaptérů 120 W (69,99 EUR) a výběr dalšího dárku včetně OnePlus Buds 4 Black Only (omezené zásoby) nebo magnetického pouzdra OnePlus 15R Sandstone (24,99 €).

Specifikace

  • displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 5
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • Operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
  • Dual SIM: Dual Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
    • přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
  • stereo
  • IP66/68/69/69K
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
  • baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Satechi
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat