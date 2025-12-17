OnePlus 15R oficiálně, cena začíná na 599 eurech

Zdroj: OnePlus
Společnost OnePlus již představila svůj hlavní top model pro další rok, OnePlus 15 (recenze). Nyní zde máme takovou slabší verzi v podobě OnePlus 15R, která má velmi dobré specifikace, ale současně došlo na snížení.
„Ve společnosti OnePlus se řídíme jednoduchou filozofií „Never Settle“ a právě tato trojice zařízení je jejím nejlepším vyjádřením. Díky propojení špičkového hardwaru s intuitivním a propracovaným softwarem přinášíme naší komunitě přístroje s vysokou přidanou hodnotou, které posouvají hranice možného,“ říká Celina Shi, CMO ve společnosti OnePlus Europe.
I tak dobře vybavený
Novinka OnePlus 15R je už na první pohled ochuzena o jeden snímač na zadní straně. Konkrétně zde chybí teleobjektiv, ale sekundární snímač má jen 8 MPx pro ultra širokoúhlé snímky. I procesor je jiný, byť se jedná o novinku. Výrobce tentokrát použil Snapdragon 8 Gen 5, tedy verzi o něco slabší než Elite.
OnePlus i tak stále cílí na hráče, pro které je určen displej s vyšším rozlišením a hlavně s možností dosáhnutí až na 165Hz obnovovací frekvenci. To vše je podpořeno baterií o kapacitě 7400 mAh, což je na dnešní dobu slušný nadstandard. O nabíjení se stará 80W technologie, jen zde tedy není k dispozici bezdrátová možnost doplnění.
Za zmínku stojí rozhodně zvýšená odolnost, ostatně OnePlus 15R má rovnou několik certifikací, i tedy nejvyšší IP69K. Nechybí stereo reproduktory a například je použita ultrasonická čtečka otisků prstů.
Cena a dostupnost
Předobjednávky na OnePlus Pad 15R začínají 17. 12. 2025. Zařízení bude možné zakoupit na OnePlus.com a u autorizovaných prodejců od 15. ledna 2026.
- 12+256 GB v barvách Charcoal Black a Mint Breeze za 699 EUR
- 12+ 512 GB v barvě Charcoal Black za 799 EUR
Současně je zde akce od 17. prosince do 21. ledna, v rámci které jde získat slevu 100 eur na OnePlus 15R 12+512 GB. Navíc dostanete dva dárky zdarma – sada adaptérů 120 W (69,99 EUR) a výběr dalšího dárku včetně OnePlus Buds 4 Black Only (omezené zásoby) nebo magnetického pouzdra OnePlus 15R Sandstone (24,99 €).
Specifikace
- displej: 6,83 palců, LTPS AMOLED, 2800 × 1272 pixelů, 165 Hz, až 1800 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: OxygenOS 16.0 (Android 16)
- Dual SIM: Dual Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 112°)
- přední: 32 Mpx (f/2.0, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS)
- stereo
- IP66/68/69/69K
- čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,41 × 77,04 × 8,30 mm, 214/215 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W nabíjení
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
V Česku se šíří nový podvod, krade WhatsApp účty
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře