OnePlus Pad Go 2 přichází po dvou letech, navíc má i 5G

Dnes jsme se dočkali uvedení nového mobilu OnePlus 15R a také hodinek OnePlus Watch Lite. Třetí novinkou je tablet OnePlus Pad Go 2, tedy nástupce původního OnePlus Pad Go, který byl uveden v roce 2023.
Vylepšení a zvětšení
Oproti minulému modelu došlo na výrazné vylepšení, jelikož OnePlus Pad Go 2 vychází i ve verzi 5G, takže se nabízí plná konektivita. Co se týče displeje, je zde 12,1palcový panel s vysokým rozlišením a frekvencí 120 Hz. Jedná se o LCD displej s maximálním jasem 900 nitů. O výkon se stará Dimensity 7300-Ultra a dobrou zprávou je, že firma nešetřila na technologii operačních pamětí.
Baterie má vyšší kapacitu, konkrétně tedy 10 050 mAh s podporou 33W nabíjení. Novinka je vybavena čtyřmi reproduktory a dokonce je zde i podpora pro aktivní stylus OnePlus Pad Go 2 Stylo, který má nastavenou cenu na 79 eur, ale ve slevě jde pořídit za 39,5 eur. Ten se mimo jiné nabíjí přes USB C.
Fotografická výbava je zde jen základní, aby se neřeklo. K dispozici bude ve dvou barvách a pak bude záležet, jestli chcete WiFi variantu, nebo i 5G, jelikož každá verze má jinak velké úložiště.
- 8 GB RAM + 128 GB: 299 eur (běžná cena 349 eur)
- 8 GB RAM + 256 GB 5G: 399 eur (běžná cena 449 eur)
Specifikace
- displej: 12,1 palců, LCD, 2800 × 1980 pixelů, 120 Hz, až 900 nitů, 7:5
- procesor: MediaTek Dimensity 7300-Ultra
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: OxygenOS 16
- Dual SIM: Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 8 Mpx
- přední: 8 Mpx
- 4 reproduktory
- Konektivita: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C
- rozměry a hmotnost: 266,01 × 192,77 × 6,83 mm, 597/599 gramů
- baterie a nabíjení: 10 050 mAh, 33 W
