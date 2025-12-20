Nová generace eCall: Tísňová linka 112 se připravuje na modernější systém pro vozy s LTE a 5G

20. 12. 2025

Moderní vozy již nyní podporují a mají eCall, tedy nouzové volání na tísňovou linku při nehodě nebo při vyžádání samotným řidičem, případně kýmkoliv. Od příštího roku ale mají výrobci aut povinnost integrovat do nových vozů pokročilejší technologii. Na to reaguje i Telefonní centrum tísňového volání 112.

Nově s NG eCall

Původní technologie je založena na starších mobilních sítích, kde bude docházet postupně k vypínání starších 2G vrstev. Novinka NG eCall je již podporuje LTE a 5G, což mimo jiné otevírá i nové možnosti. Současně zde ale bude stále podpora pro starší verzi, tedy do doby, dokud to budou mobilní sítě podporovat.

NG eCall umožňuje využívání i VoLTE a samozřejmě i přenos dat. Tato technologie má mimo jiné zvýšit spolehlivost a nabídnou se i pokročilejší možnosti. Příkladem je i zaslání polohy prostřednictvím AML (Advanced Mobile Location), tudíž i při velmi vážných situacích budou mít záchranné složky k dispozici přesnější polohu.

Samotná technologie nabízí i další možnosti, které buď budou zavedeny hned, nebo postupně časem. Například auto bude moci odeslat i informace ze senzorů, počet pasažérů, teplotu baterií u EV a možná se někdy dočkáme i přenosu videa, případně záznamu. Možností tedy bude více a bude ve své podstatě záležet na tom, co auto bude posílat a co všechno bude umět tísňová linka zpracovat.

Samotná podpora pro NG eCall startuje již 1. 1. 2026.

