Recenze OnePlus 15 – Král je mrtev, nechť žije král

Firmu OnePlus si pamatuji jako takového jednorožce své doby, kdy přicházela zpočátku s jedním mobilem za rok a pokaždé se snažila naslouchat komunitě. I její marketingový slogan byl velmi chytlavý („Zabiják top modelů“). Od té doby uplynulo celé moře času a dnes se jedná o subznačku Oppo, takže podobnosti mezi mobily jsou patrné. Minulý rok byl uveden model OnePlus 13 a marně byste hledali OnePlus 14. Firma přeskočila jedno číslo a máme zde rovnou OnePlus 15. Opět jsme se dočkali změny designu, který je značně odlišný, ale kromě toho foťáky na zadní straně již nejsou tvořeny ve spolupráci s Hasselblad. Došlo ještě na jednu změnu, není zde „slider“. To asi nepotěší některé zájemce, ale to nevadí. OnePlus 15 umí ohromit na takové úrovni, že jsem byl i já překvapen.
Co to emoji?
Do redakce se dostala verze OnePlus 15 v barvě Sand Storm, která vypadá trochu jako písek, ale ani mi tak nikdy nejde o samotnou barvu, jako spíš o provedení. Mnohdy jsou top modely lesklé s hladkými povrchy. Takže většinou, když se chcete „pochlubit“ mobilem, musíte jej vyleštit, abyste se zbavili otisků prstů. V tomto případě je ale provedení matné, a to nejen v případě zadní strany, i samotné boky jsou matné. Ve výsledku jsem nikdy neviděl ani jeden otisk prstu, tedy až na displej. Zachovává si jednoduše vzhled.
Povrch působí velmi dobře, možná bych to přirovnal k pocitu, když prstem přejedete po velmi luxusním papíru, ale jde jen o pocit. Mobil je odolný, i tak působí. Ostatně se firma chlubí certifikací IP69K, což znamená, že nejenže mobil vydrží v hloubce dvou metrů po dobu 30 minut, ale zvládne odolat i vodě o vyšším tlaku a teplotě (až 80° C), ale to jsem nezkoušel, radši.
Celkově je design zaoblený a současně více hranatý. Při držení mě ale nic neřezalo do ruky nebo prstů, a to ani při přejíždění palcem ze strany na displej. Zde bych měl upozornit, že displej má aplikovanou ochrannou fólii z výroby, ale ani ta nejde nějak extra cítit. Pocitově je mobil hladký a možná bych řekl jemný, prostě příjemný na omak.
Trochu zvláštní je foto modul, jelikož sestava foťáků vypadá jako emoji, zejména když fotíte, ale co se zde dá dělat. Buď mobil vypadá jako vizor, sporák nebo rozehraná šachová partie. Zde vidím trochu originality. Když jsem mobil položil na stůl, tak je více méně stabilní a jen tak se nerozviklá, i tak při větším zatlačení se umí kolébat.
Displej
OnePlus 15 je větší mobil, stačí zmínit 6,78palcovou úhlopříčku, ale žádná hrůza, v podstatě standardní velikost na takový kousek. Firma se zaměřila na redukci rámečků kolem panelu, což ve výsledku znamená o nějakou tu desetinku menší okraj. Působí to dobře a prémiově. Zobrazovací panel patří mezi ty lepší, možná ty nejlepší. Neměl jsem problém se čtením na přímém slunci, ani se mi nesnažil vypálit sítnice v noci.
Má dobře řešenou úpravu jasu. Není skoková a reaguje rychle. Ostatně rozsah je působivý, od 1 nitů (umí i 0,5 nitu) až po 1800 nitů. S variabilní obnovovací frekvencí pracuje také dobře a nevšiml jsem si nějakého skoku nebo momentu, kdy by zvolil špatný režim. Běžné maximum je 120 Hz, což bohatě stačí. Ve hrách zvládne 165 Hz, jen tedy nejsem nějaký vášnivý hráč, abych ocenil rozdíl 45 Hz. Na displej si rozhodně nemohu stěžovat.
Stereo
Nepatřím do generace, která by musela mít neustále pecky v uších nebo nějaká sluchátka. Očekávám od mobilu, že nabídne kvalitní zvukový výstup a slušné stereo, což se v případě OnePlus 15 skutečně nabízí. Navíc oba reproduktory směřují do stran. Ten spodní je dobře umístěný, takže jsem si ho běžně nezakryl prstem nebo rukou, ale jde ho zablokovat.
Ten horní je trochu zvláštní, má v podstatě dva výstupy, tedy otvory. Jeden je v okraji displeje, druhý pak na boku. Zkusil jsem ho zablokovat, což s jedním prstem nejde. Musel jsem použít dva. Je to spíš taková zajímavost. Zvukový výstup je vyvážený, basy jsou cítit a jsou vhodné i pro sledování videí s kvalitním zvukovým výstupem.
Čtečka
Díky použití ultrasonické technologie se čtečka nerozsvítí, aby vám dala noční bonus v podobě krátkého záblesku do očí. Současně je velmi rychlá, stačí rychlé přiložení prstu. To byste očekávali ostatně od mobilu jako já. Co musím ocenit, je umístění. Dost firem dává čtečku ke spodnímu okraji, takže si kolikrát musíte vykloubit palec. Zde je umístěná výše, díky čemuž palec přiložíte relativně přirozeně. Za toto tedy děkuji.
Bez slideru?
Nikdy jsem nepochopil nutnost mít „slider“, tedy mechanický přepínač režimů. Neříkám, že to je zbytečnost, jen to není něco, na co bych si zvykl, případně to potřeboval nebo ocenil. Tím, že OnePlus 15 o tento prvek přišel, tak asi nepotěší mnohé. Osobně mi to nevadí. Na druhou stranu je zde jednopolohové tlačítko.
Firma jej nazývá Plus Key a nabízí několik nastavení, viz snímky níže. Osobně jsem nastavil, aby na něm nebyla jakákoliv akce, ale v podstatě jsem nemusel, jelikož se mi ani jednou nestalo, že bych ho zmáčknul náhodou. Je dobře umístěné a navíc na zapamatovatelném místě.
Výkon na rozdávání
Uvnitř tepe absolutní novinka od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Je jasné, že se nabízí ten nejvyšší možný výkon. Samozřejmě jsem udělal testy v benchmarcích, abyste si porovnali například svůj mobil s touto novinkou.
Co ale vidíte výše, je rozdíl mezi jednotlivými režimy nastavení výkonu, měřeno aplikací Geekbench. V praxi bych mohl konstatovat, že vše funguje plynule, všechno létá, nic se neseká, jenže to nikoho nepřekvapí. Prostě OnePlus 15 má dostatek výkonu na roky dopředu. Z praxe mohu konstatovat, že se mobil zpravidla ani nezahřeje při jakékoliv činnosti, u her prokáže trochu tepla, jenže nepatřím mezi ty, co by trávili hodiny u nejnáročnějších her.
Na vyšší teplotu jsem se dostal při spouštění benchmarků. OnePlus 15 pracuje s výkonem dobře. Firma se v rámci hardwaru chlubí dedikovaným čipem pro WiFi, což jsem považoval spíše za zbytečné marketingové vyzdvižení něčeho nudného, jenže mě nakonec překvapil. Všiml jsem si, že jsem se k WiFi sítím, které používám, připojil na daleko větší vzdálenost. Dost často jsem se připojil o několik desítek metrů dřív, což je působivé.
Specifikace OnePlus 15
- displej: 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů, 1-120 Hz (až 165 Hz), 1800 nitů (min. 1 nit)
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra/Ultra+
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android 16 + OxygenOS 16
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3,5x zoom, OIS
- 50 MPx, 116°
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- IP66, IP68, IP69, IP69K
- 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NFC, USB 3.2 Gen 1,
- rozměry:
- Infinite Black/Ultra Violet: 161,4 x 76,7 x 8,2 mm; 215 gramů
- Sand Storm: 161,4 x 76,7 x 8,1 mm; 211 gramů
- baterie: 7300 mAh + 120 W USB C, 50W bezdrátově
Foťáky slušné
Zadní strana obsahuje tři snímače po 50 MPx, jenže již bez spolupráce s firmou Hasselblad. OnePlus se rozhodlo ukončit spolupráci na této úrovni a místo toho nasazuje svou novinku nazvanou DetailMax Engine, která se zaměřuje na více detailů, i za zhoršených světelných podmínek. Celkově se jedná o slušnou výbavu a jde vidět, že fotografie hraje stále velkou roli pro OnePlus. Například vyvážení barev mezi jednotlivými snímači je na dobré úrovni, i za náročnějších světelných podmínek. U ultra širokoúhlého nelze očekávat zázraky, ale nevypadá to špatně.
OnePlus 15 se chlubí vylepšeným zoomem, což v praxi vypadá tak, že ve specifikacích najdete informaci, že zvládá 120násobné přiblížení. Jako hodnota je to pěkná, jenže praxe je trochu jiná. Stejně jako u Pixelů, i zde hraje svou roli AI a dokreslování a ladění výsledných snímků. Pakliže fotíte něco, co má nějaký vzor, AI to dopracuje dobře.
Při čemkoliv jiném jde ale vidět, jak se AI snaží domyslet něco, co tam ve skutečnosti není. Navíc celý snímek ztratí i poslední známky hloubky.
Noční snímky umí OnePlus 15, jenže bych řekl, dle vlastní zkušenosti, že jsou zde lepší mobily, pokud jde o noční focení. Na vrchol to ještě není. Celkově ale budete spokojeni, stejně jako já. Jestli posíláte snímky na sociální sítě, případně sem tam chcete udělat lepší snímek, OnePlus 15 nezklame.
Ukázkové fotografie
Systém není čistý
Jsem zastánce čistého systému Android, který je nenápadně doplněn o nějaké funkce navíc. Bohužel to není případ OxygenOS celkově. Funkce navíc mi nevadí, jenže firma mění některá chování. Naštěstí to nejsou mnohdy drastické případy, tedy až na jednu věc, a to je přístup k notifikacím. Zde totiž záleží na tom, na které straně displeje uděláte gesto směrem dolů. Na levé straně je přístup k upozorněním, na pravé pak k rychlému nastavení. Nenašel jsem nastavení pro změnu. Vzhledem k tomu, že jsem pravák, tak jsem buď musel natáhnout palec, použít druhou ruku nebo stáhnout rychlé nastavení a pak jedním gestem do strany se dostat k upozorněním. Je to trochu otravné, a přitom by stačilo jednoduché nastavení.
OxygenOS je dobře odladěný a dá se zvyknout i na nejrůznější nabídky. Nastavení je logické a nabízí možnosti navíc, i různé režimy. OnePlus spolupracovalo s Googlem, takže je zde hlubší integrace Gemini. Firma vyzdvihuje hlavně Myšlenkový prostor, což je tedy jejich AI rozšíření systému. Trochu mi připomíná řešení od Nothing, kdy se snaží u snímků obrazovek dělat AI analýzu a poskytovat kontext.
Opět AI
Kromě toho je zde několik funkcí navíc, jako je AI zápisník, AI překlad a podobně. Nejde ani tak o samostatné aplikace, jako spíše o pluginy, které se objevují jen v některých případech. V praxi to ale vypadalo tak, že jsem to ani nepoužíval. Jsem rád, že systém toto nepromuje nějak agresivně a neotravuje to. Některé funkce podporují češtinu, jiné ne. Například záznamník nepodporuje přepis v reálném čase do češtiny.
To není nic neobvyklého u takových dodatkových funkcí u mobilů. Naštěstí OnePlus 15 agresivně nepropaguje tyto funkce a jsou spíše subtilně zakomponovány.
Celkově je systém výborně optimalizovaný a rozhodně pracuje plynule. Jen bych si přál podrobnější nastavení, hlavně tedy u některých prvků jako je notifikační lišta. Co se týče podpory, mobil má slíbené 4 roky aktualizací, takže se má dostat na Android 20. Bezepčnostní aktualizace budou chodit pod dobu 6 let.
Baterie vás utahá
Ještě než jsem měl osobní zkušenost s OnePlus 15, věděl jsem, že má baterii o kapacitě 7300 mAh, ale hned po prvním uchopení mě hodně překvapilo, jak je mobil těžký, tedy lehký. Čekal jsem pocitově vyšší váhu. To je evidentně výhoda nové křemíkovo-uhlíkové baterie. Navíc tloušťka testované verze mobilu je pouhých 8,1 mm. Dostal jsem prostě pocit, že je zde konečně patřičná evoluce a možná i trochu revoluce, na kterou jsme dlouhou dobu čekali.
Navíc jsem rád, že OnePlus nedělá to, co jiné firmy. Že nepředstaví nabušený mobil pro domácí trh s pořádnou baterií a do světa pak vypustí osekanou variantu s nižší kapacitou baterie. Zde je prostě plnokrevný OnePlus 15 s pořádnou dávkou energie.
Praxe?
Jedná věc je papírová hodnota baterie, ale jak je na tom v praxi? Mobil mě doslova utahal. Samozřejmě bych mu mohl dát co proto hraním náročných her, jenže takto nevypadá běžné reálné použití. Strávil jsem hodně času vyřizováním pracovnách záležitostí, čerpáním informací, vyřizováním kdečeho a také jsem si dal maraton ve sledování videí. Takto jsem se dostal na 40 % kapacity baterie a pak jsem vyrazil autem na 3,5hodinovou cestu přes republiku, přičemž mobil byl napojen bezdrátově (Android Auto) a sloužil pro navigování a přehrávání hudby. Po tomto maratonu jsme se dostal na více než 9 hodin zapnuté obrazovky (SoT) a ještě zbývalo 14 % kapacity.
Pustil jsme se i do druhého takového náročného testu, jak můžete vidět na druhém snímku, tentokrát bez Android Auto. Dostal jsem za více než dva dny provozu a na 8,5 hodiny SoT, stejně zbývalo 25 % kapacity. Musím smeknout, jelikož jsem toto nečekal. Musím jen dodat, že jsem neměl zapnutý úsporný režim, ani jsem se neomezoval. Pokud chcete mobil s dlouhou výdrží na jedno nabití bez kompromisů, OnePlus 15 je jasná volba. Dovolím si říci, že mezi top modely nemá v této oblasti konkurenci, aspoň zatím.
Magnety jako volba
OnePlus 15 má 120W nabíjení přes USB C a 50W bezdrátovou technologii, jen si tedy musíte takové nabíječky dokoupit. V balení nejsou. Pokud patříte mezi příznivce Qi 2.2 technologie, tedy bezdrátově nabíjení s magnetickým uchycením, možná budete zklamáni. OnePlus 15 nemá přímo magnety. Na druhou stranu jsou k dispozici obaly s magnety, takže je to jen o dokoupení obalu přímo od výrobce.
Závěr recenze OnePlus 15
Designe je hodně subjektivní záležitostí. Na mě působí OnePlus 15 dospěleji a na testované verzi se mi zalíbila matná úprava, která je příjemná na omak. Kde jsem čekal trochu víc, je noční focení, respektive následné zpracování fotografií. Fotit ale umí a kdekdo bude spokojený s výsledky. AI zoom může někdy přinést zajímavé výsledky, jen tedy nevidím moc využití pro 120násobné přiblížení. To je zbytečnost.
Výkonu je na rozdávání, displej je dobrý a celkově ostatní vlastnosti a bonusy potěší. AI funkce nejsou agresivně prezentovány, ani se nesnaží dostat do přízně uživatele za každé okolnosti. Výměna slideru za tlačítko si najde své příznivce i odpůrce. Takto bych mohl konstatovat, že OnePlus 15 je dobrý top model, který stojí za zvážení. Jenže jednou věcí vybočuje z řady a doslova vám vyrazí dech.
Samozřejmě myslím baterii a výdrž na jedno nabití. I po celé době testování jsem z této vlastnosti a specifikace nadšený. OnePlus 15 neztratil „wau“ efekt a na současném trhu asi jen tak nenajdete jiný top model, který by byl lepší. Zde jednoznačně říkám, že dřív budu unavený já než OnePlus 15, tedy při normálním používání nebo maratonu videí či trávení času na sociálních sítích.
Klady
- Dlouhá výdrž baterie
- Působivý design a matné provedení
- Vynikající displej s vysokým jasem
- Kvalitní zvukový výstup
Zápory
- Odstranění mechanického slideru
- Systém není čistý Android
- Noční fotografie by mohly být lepší
Komentáře
Erik Bezeréti13. 11. 2025, 15:02
Telefon jistě zajímavý, ale pokud OP setrvá ve stylu podpory a tempu aktualizací jako u OP13, tak se raději poohlédnu jinde…