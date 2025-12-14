To nej z uplynulého týdne #50 – chytré brýle od Googlu, levný tarif, podcast

Zdroj: Google
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Google ukázal budoucí chytré brýle a nastínil budoucnost Android XR
Google na dnešek naplánoval menší představení novinek v rámci ekosystému Android XR, byť je tedy dostupné jen jedno zařízení, Galaxy XR. Kromě toho Google ukázal i další produkty. [pokračování článku]
Facebook a Instagram upraví reklamy pro uživatele v EU
Legislativa DMA (Digital Markets Act) v rámci EU dělá některým společnostem vrásky a musí se přizpůsobovat požadavkům. Už padlo celkem dost pokut za porušování, přičemž Meta nepatří mezi výjimky. V dubnu totiž Meta dostala pokutu ve výši 200 milionů eur za reklamy, respektive kvůli samotné možnosti volby. [pokračování článku]
Aplikace Google Fotky dostává nové funkce
Google v tomto týdnu opět představuje jednu novinku za druhou a došla řada i na službu Google Fotky, respektive na samotnou aplikaci. Ta dostala několik vylepšení. [pokračování článku]
EU vyšetřuje Google z důvodů rostoucích obavy z dominance umělé inteligence
Evropská unie zahájila vyšetřování společnosti Google kvůli podezření, že zneužívá své dominantní postavení na trhu a omezuje konkurenci v oblasti umělé inteligence. Důvodem jsou nové AI funkce jako Google Overviews a trénování generativních modelů na obsahu webových vydavatelů a tvůrců z YouTube – často bez jejich svolení či náhrady. [pokračování článku]
Podcast: Jaké jsou nejnovější vysavače od Roborocku?
Dneska se podíváme, co nového přináší poslední generace robotických vysavačů se zaměřením na jeden kousek, co Míra testuje. Jedná se o Roborock Saros 10R, jeden z těch nejlepších vysavačů s cenovkou kolem třiceti tisíc korun. Stojí za to? Není to už moc peněz? [pokračování článku]
Twitter má šanci na návrat, nejdřív ale za rok
Sociální síť X byla dříve známá jako Twitter, a dodnes ji takto mnozí nazývají, jelikož si nemohou zvyknout na prosté X. Ostatně z ní vzešlo slovo tweet, což v překladu znamená příspěvek. S novým majitelem Elonem Muskem ale došlo k mnoha změnám a mnoha kontroverzím. Ostatně změna názvu se nelíbila mnohým a poslední kroky nového vedení mají také následky v podobě pokuty ze strany EU. Nyní ale svitla šance na návrat Twitteru. [pokračování článku]
Google Disco je nový webový prohlížeč, ale Chrome nenahradí
Některé společnosti vydávají jen produkty, od kterých očekávají jen úspěch. Jiné si naopak hrají a mají celá centra pro experimentování. Právě Google je takovou společností, ale sem tam se to nevyplatí, jelikož některé služby nebo funkce zabije dřív, než se dostanou do stabilní verze, a to i přes popularitu. Dnes zde máme Google Disco, což je nový webový prohlížeč, ale nejedná se o náhradu za Chrome. [pokračování článku]
Reinkarnace Xperia Play, přichází Ayaneo Pocket Play
Před čtrnácti lety přišel na trh smartphone Xperia Play od Sony Ercsson. Jednalo se o skutečný mobil pro hráče, jelikož měl ve výsuvné části herní ovládání. Dnes už můžeme říci, že tento kousek přišel příliš brzy. Ostatně měl Android 2.3.4 a o výkon se staral jednojádrový procesor Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2. Od té doby jsme se sice dočkali herních smartphonů, ale mnohdy se jedná o běžné smartphony s několika úpravami, třeba i s aktivním i vodním chlazením, ale konstrukčně nevynikají stejně jako Xperia Play. Nyní ale přichází Ayaneo Pocket Play. [pokračování článku]
Apple Mapy a reklamy by mohly brzy čelit novým pravidlům v rámci EU
Evropská unie se chystá rozšířit svůj dohled nad dalšími službami technologického giganta Apple. Podle nově zveřejněných dokumentů společnost oznámila Evropské komisi, že služby Apple Mapy a Reklamy překročily práh pro zařazení mezi takzvané „gatekeepery“ podle pravidel Digital Markets Act (DMA). Tím se otevírá cesta k tomu, aby obě služby čelily přísnější regulaci v oblasti interoperability, transparentnosti a férové hospodářské soutěže. [pokračování článku]
Google Mapy si nově zapamatují zaparkování auta, automaticky
Jedna z takových zajímavých vychytávek aplikace Google Mapy je samozřejmě možnost si zaznamenat, kde jste zaparkovali. Na velkých parkovištích je to rozhodně vítaná funkce, ale do této chvíle se spíše jednalo jen jako o možnost, kterou jste museli aktivovat nebo potvrdit. I tak zde máme jedno žádané vylepšení. [pokračování článku]
Qualcomm po delší době představil Snapdragon 4 Gen 4
V tomto roce Qualcomm představil dva procesory pro střední třídu, jednalo se o Snapdragon 6 Gen 4 a Snapdragon 6s Gen 4. Pokud se ale podíváte na nižší třídu, tak zde se naposledy objevila novinka v podobě Snapdragon 4s Gen 2, a to v minulém roce. Třetí generace nikdy nebyla oficiálně uvedena, až nyní zde máme rovnou Snapdragon 4 Gen 4. [pokračování článku]
Našli jsme nejen tarif za 381 Kč s 8 Mbps, ale má to jeden háček
Nakonec množstevní sleva neexistuje jen u neomezeného tarifu s 8 Mbps. Společnost má v nabídce ještě varianty s 5GB tarifem s neomezeným voláním. Standardní cena je 475 Kč, ale při objednání dvou nebo tří se dostanete na 335 Kč měsíčně za jeden, případně při objednání čtyř se cena za jeden sníží na 315 Kč měsíčně. Na stránkách mají také uvedeno, že u 12GB tarifu při objednání tří se dostanete na 397 Kč měsíčně za jeden, přičemž standardní cena je 475 Kč měsíčně. I tak asi lépe vychází datově neomezená verze, viz níže. [pokračování článku]
Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #49 – podvody, ohebné mobily, EU, Apple a další
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Vánoční technologická nadílka: Slevy na PlayStation 5, premiérový iPhone 17 Pro i hardware nové generace
Motorola plánuje novinku Edge 70 Ultra
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře