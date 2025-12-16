Takto se vyrábí telefony Honoru v Číně, navštívili jsme továrnu na mobily

Výrobní linka; zdroj: Honor
Navštívili jsme dvě moderní továrny značky Honor, a tak si pojďme říct něco více o tom, jak se tyto telefony montují. Podívali jsme se na výrobu modelů Honor Magic 8 Pro a Honor Magic 8 Lite. První model, tedy ten vyšší se vyrábí v Shenzhenu, druhý pak ve městě Xi An.
Továrna Magic 8 Pro
Nový top model spatří světlo světa přímo v domovském městě značky Honor. Ten tu má komplex pěti budov o celkové rozloze více než 135 tisíc metrů čtverečních. Jedná se o poměrně novou továrnu, první telefon zde z linky sjel teprve 18. srpna 2021.
Absolvovali jsme prohlídku celé výrobní linky, bohužel nám ale nebylo dovoleno pořizovat vlastní snímky, a tak v článku najdete fotky od výrobce.
Celá výroba v této továrně začíná základní deskou. Na tu se postupně připevňují jednotlivé čipy, které Honor odebírá od spousty dodavatelů. Ostatně ono celá montážní linka funguje podobně jako u aut, zde se vlastně jen vše spojí dohromady a otestuje.
Překvapilo mě, že jednotlivé čipy dorazí v takový kazetách, jak můžete vidět na obrázku výše. Honor hodně dbá na automatizaci, která se v tuto chvíli pohybuje na úrovni 85 procent. A to bylo znát i na samotné lince, moc lidí tu nebylo.
Honor si pak samotné stroje pro výrobu z velké části sám vyrábí pod názvem HIEP – Honor Intelligent Equipment Platform. Zhruba 60 procent linky je právě jeho vlastní. Samotná linka je pak propojena se skladem, a materiál je pak dodáván pomocí automaticky řízených vozítek, tzv. Automated Guided Vehicles (AGV). Ty pak také odváží hotové telefony a můžete je vidět na snímcích níže.
Z našich dojmů však pár lidí manuálně montovalo. Ručně se do Magic 8 Pro připevňují například samotné fotoaparáty. Ochranná fólie se třeba lepí strojem, ale člověk před nalepením ručně očistí a zkontroluje sklo.
Samotné testování probíhá jak kontrolou i díky AI, ale také ručně. Několik lidí na lince například přepojovalo telefony do strojů na kontrolu USB-C konektoru, bezdrátové nabíjení. Mnohé akce jako třeba kontrola OIS fotoaparátu je však automatizovaná. Na konci linky pak stojí osoba nalepující štítky na krabičku, která telefony pak balí po osmi kusech do větších krabic.
V rámci panelové diskuze jsme se pak ptali, zda je zde ještě prostor pro větší automatizaci. Zástupce zmínil, že ano, ale vždy je vše také o určité ekonomické návratnosti. Jednotlivé moduly, výrobní bloky a stroje je totiž dobré znovu používat, aby se výroba zlevnila.
Honor zde má také zapojenou vlastní IoT síť, pomocí které dokáže sledovat opotřebení jednotlivých strojů a predikovat jejich selhání. Díky tomu můžou třeba opotřebený motor vyměnit dříve, a tím pádem zabránit zastavení celé linky. To totiž samozřejmě něco stojí.
Nakonec dodám, že každých 28 sekund pak z jedné linky vyjede nový telefon. To je za mě docela slušná rychlost.
