Samsung Wallet začíná podporovat další značku aut

Zdroj: Samsung
V mobilních telefonech můžeme již mít platební karty, letenky, jízdenky a dnes i osobní dokumenty jako občanský průkaz. Další metou jsou digitální klíče od domu i aut. Postupně dochází k rozšiřování, ale právě u aut je to trochu komplikovanější, hlavně vzhledem k tomu, v jakém cyklu se vylepšují auta. Samsung Wallet ale nyní podporuje další značku.
Samsung Wallet
Společnost Samsung nás informovala, že jejich řešení Wallet nově podporuje další značku aut, v tomto případě tedy Porsche. Abychom byli přesní, tak aktuálně jde Samsung Wallet používat u modelu Macan (MY26) a v dalším roce dojde k rozšíření o další. Samsung zmiňuje například Cayenne Electric.
„Máme radost, že díky spolupráci s automobilkou Porsche můžeme uživatelům telefonů Samsung Galaxy nabídnout bohatší digitální zážitky,“ říká Woncheol Chai, výkonný viceprezident a ředitel týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Propojení telefonů a automobilů pomocí digitálních klíčů je přesně to zjednodušení každodenního života, o které v Samsungu usilujeme.“
Samozřejmě se myslelo na bezpečnost, takže auta jsou chráněné bezpečnostním systémem s certifikátem EAL6+.Celá technologie využívá Ultra-Wideband (UWB) či Near Field Communication (NFC). Mezi zajímavé funkce patří například sdílení digitálního klíče skrze aplikaci Wallet, ale druhá osoba musí mít tu samou aplikaci, takže je zde omezení na zařízení Galaxy, což je trochu nevýhoda. V případě krádeže mobilu, jde vzdáleně klíč zablokovat.
Samsung již nyní podporuje i v Česku značky jako BMW, MINI, Genesis, Hyundai, KIA, BYD, Audi, Volvo, Polestar a Mercedes-Benz. Přidání Porsche je tedy postupná evoluce. Zajímavé je, že aplikace dostává podporu v Evropě včetně Česka, na globální trh dojde k uvedení později.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
iOS 26.3 přináší nové nastavení pro přeposílání notifikací na zařízení třetích stran nařízené ze strany EU
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře