Google Chrome pro iOS dostává integraci Gemini

Google Chrome pro iOS dostává integraci Gemini2025-12-19T13:37:43+01:00
• 19. 12. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se zřejmě rozhodl, že nabídne více AI funkcí než samotný Apple na vlastním operačním systému. Samozřejmě to myslíme trochu s nadsázkou, ale v oblasti AI společnost Apple ztrácí, nebo jí spíše ujíždí vlak. Nyní se Google rozhodl nabídnout uživatelům iOS další možnost interakce s Gemini, a to prostřednictvím webového prohlížeče Chrome.

Chrome s Gemini

Google má omezené možnosti, co se týče integrace, takže se snaží ve svých aplikacích pro iOS nabídnout co nejvíce. V případě Chromu se tedy konkrétně nabízí integrace Gemini. Je poměrně subtilně schovaná a k aktivaci postačí kliknout na ikonu stránky s hvězdou na levé straně od adresního řádku. Následně se zobrazí nabídka s Google Lens a Gemini.

Po aktivaci Gemini se nabízí podobné rozhraní známé z Androidu, ale jinak se jedná o pokročilého chatbota, který umí pracovat s obsahem samotné stránky. Můžete si nechat udělat souhrn, doptat se na další informace a podobně. Zde se jednoduše nekladou meze vlastní představivosti.

Gemini Chrome iPhone 1 1260x2736x Gemini Chrome iPhone 2 1260x2736x Gemini Chrome iPhone 3 1260x2736x Gemini Chrome iPhone 5 1260x2736x

Zdroj: 9to5google

Novinka přichází s Chromem ve verzi 143 a je zde několik omezení, aspoň v tuto chvíli. V první řadě se funkce nabízí zatím jen v angličtině a postupně se bude rozšiřovat, to se týká i uživatelů, jelikož ji Google uvolňuje po vlnách. Gemini není dostupné v anonymním režimu.

Nepředpokládáme, že by došlo k integraci v Chromu pro Android, tedy na takové úrovni. Důvod je relativně jednoduchý, Google má Gemini v mnoha mobilech jako primárního asistenta, který takto umí pracovat v jakékoliv aplikaci, a také se nabízí Circle to Search.

Zdroj: 9to5google.com

