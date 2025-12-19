Google Chrome pro iOS dostává integraci Gemini

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se zřejmě rozhodl, že nabídne více AI funkcí než samotný Apple na vlastním operačním systému. Samozřejmě to myslíme trochu s nadsázkou, ale v oblasti AI společnost Apple ztrácí, nebo jí spíše ujíždí vlak. Nyní se Google rozhodl nabídnout uživatelům iOS další možnost interakce s Gemini, a to prostřednictvím webového prohlížeče Chrome.
Chrome s Gemini
Google má omezené možnosti, co se týče integrace, takže se snaží ve svých aplikacích pro iOS nabídnout co nejvíce. V případě Chromu se tedy konkrétně nabízí integrace Gemini. Je poměrně subtilně schovaná a k aktivaci postačí kliknout na ikonu stránky s hvězdou na levé straně od adresního řádku. Následně se zobrazí nabídka s Google Lens a Gemini.
Po aktivaci Gemini se nabízí podobné rozhraní známé z Androidu, ale jinak se jedná o pokročilého chatbota, který umí pracovat s obsahem samotné stránky. Můžete si nechat udělat souhrn, doptat se na další informace a podobně. Zde se jednoduše nekladou meze vlastní představivosti.
Novinka přichází s Chromem ve verzi 143 a je zde několik omezení, aspoň v tuto chvíli. V první řadě se funkce nabízí zatím jen v angličtině a postupně se bude rozšiřovat, to se týká i uživatelů, jelikož ji Google uvolňuje po vlnách. Gemini není dostupné v anonymním režimu.
Nepředpokládáme, že by došlo k integraci v Chromu pro Android, tedy na takové úrovni. Důvod je relativně jednoduchý, Google má Gemini v mnoha mobilech jako primárního asistenta, který takto umí pracovat v jakékoliv aplikaci, a také se nabízí Circle to Search.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Gemini Live přichází o pauzu, nově se nabízí jiná funkce
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře