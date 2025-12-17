OnePlus Watch Lite jsou nové hodinky se systémem OxygenOS 7.1

Zdroj: OnePlus
Dnes značka OnePlus uvedla na trh další zajímavý mobil, OnePlus 15R, ale kromě toho zde máme i nové hodinky OnePlus Watch Lite. Ty mají sice NFC, jen je zde jedno podstatné omezení.
OnePlus Watch Lite
Nové hodinky OnePlus Watch Lite vypadají zajímavě, i z pohledu specifikací, ale první je nutné zmínit, že zde není systém WearOS od Googlu. Firma nasadila svůj vlastní OxygenOS 7.1. Ve specifikacích je také uvedena technologie NFC, jenže není určena pro placení. Ostatně zde není ani Google Pay, ani jiný podobná služba.
Na druhou stranu se firma chlubí, že OnePlus Watch Lite zvládnout fungovat na jedno nabití sedm dnů, ale pokud zapnete stále zobrazování informací na displeji, tak vydrží čtyři dny. Samotný zobrazovací panel je typu AMOLED a úhlopříčka je 1,46 palců. Rozlišení je 464 x 464 pixelů a maximální jas dosahuje na hodnotu 3000 nitů.
O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.2 a pro určení pozice jde využít Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS a také dvoupásmové GPS. Ve své softwarové výbavě mají přes 100 sportovních režimů a umí měřit i okysličení krve. Samotná konstrukce je z nerezové oceli a nechybí odolnost vůči vodě a prachu. Cena těchto hodinek je nastavena na 179 eur, ale v rámci předprodejní akce se dají pořídit za 159 eur, tedy cca 3900 Kč.
Zdroj: Tisková zpráva
