Google bude reportovat, zdali se informace o uživatelích nevyskytují na „dark webu“

Google brzy zavede funkci, která uživatelům oznámí, zda se jejich informace nacházejí na dark webu. Tato novinka přichází po oznámení společnosti v dubnu 2024, že ke konci letošního roku ukončí poskytování služby Google One VPN. Některé funkce Google One budou zcela zrušeny, ale funkce “dark web reports” zůstane a bude dostupná zdarma pro všechny uživatele Google.

Google chce zvyšovat povědomí o bezpečnosti informací

Rozšíření této funkce na všechny uživatele je krokem ke zvýšení povědomí o bezpečnosti na internetu. Google One, placená služba, nabízí různé výhody včetně cloudového úložiště, funkcí Fotek Google a softwaru umělé inteligence. Kvůli změnám v nabídce Google One bude ukončena také bezplatná služba zasílání výtisků z Google Photos.

Google uvedl, že služba Google One VPN nebyla dostatečně využívána, a proto se společnost rozhodla zaměřit na jiné funkce. Místo ní nabízí Google službu Pixel VPN pro majitele posledních zařízení Pixel, která bude dostupná po dobu pěti let. Uživatelé se také mohou obrátit na jiné služby VPN od třetích stran.

Součástí služby Google One VPN je funkce “dark web report”, která uživatelům poskytuje přehled o jejich osobních údajích a přihlašovacích údajích a informuje je, zda nedošlo k jejich úniku na dark web. Tato funkce zůstane zachována a bude dostupná zdarma. Banner v aplikaci Google One nyní vysvětluje, že od konce července budou tyto zprávy dostupné všem uživatelům s Google účtem.

Podle Google bude “dark web report” integrován s funkcí “Results about you”, což uživatelům pomůže chránit jejich online přítomnost. Funkce “Results About You” umožňuje uživatelům spravovat informace o sobě, které se objevují ve výsledcích vyhledávání. Uživatelé mohou zadat své osobní údaje a Google jim ukáže, co se o nich na webu zobrazuje. Mohou také požádat o odstranění některých výsledků, pokud se domnívají, že byly zveřejněny bez jejich souhlasu.

Výsledky o vás lze najít v aplikaci Google na mobilu nebo v nastavení účtu Google na webu. Nyní zde budou zahrnuty i zprávy z dark webu, což zjednoduší přístup k oběma funkcím na jednom místě. Tato integrace pomůže uživatelům lépe monitorovat a chránit své osobní údaje na internetu.

