Kvalitní příslušenství je nezbytnou součástí výbavy každého moderního uživatele elektroniky. Ať už se jedná o rozšíření konektivity notebooku, zajištění energie na cestách nebo zabezpečení osobních věcí, produkty privátních značek AlzaPower a AlzaGuard nabízejí spolehlivé řešení. Aktuálně lze vybrané modely pořídit s výraznou cenovou úsporou dosahující až 50 %.
USB-C Dokovací stanice pro maximální konektivitu
S příchodem tenkých ultrabooků a MacBooků se často setkáváme s nedostatkem portů. Řešením jsou multifunkční USB-C huby, které z jednoho portu vytvoří komplexní pracovní stanici. V nabídce jsou modely s podporou vysokorychlostního nabíjení až 140 W i varianty speciálně navržené pro duální monitory u zařízení Apple.
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 9v1 (140W) vesmírně šedý (-20 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 10v1 Dual Screen for Apple MacBook vesmírně šedý (-50 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 10v1 Dual Screen for Apple MacBook vesmírně šedý (zánovní/levné) (-50 %)
- AlzaPower USB-C Dock Station 3v1 černý (zánovní/levné) (-25,03 %)
- AlzaPower Metal USB-C Dock Station 7v1 Dual Screen vesmírně šedý (zánovní/levné) (-24,98 %)
Bezdrátové powerbanky s MagSafe
Pro uživatele telefonů podporujících bezdrátové nabíjení přináší standard Qi2 a MagSafe značné pohodlí. Powerbanky AlzaPower v ultra tenkém provedení se magneticky přichytí k telefonu a nabíjejí výkonem až 20 W bez nutnosti hledání kabelů. Kompaktní kapacita 5000 mAh je ideální pro každodenní zálohu energie.
- AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD (20W) bílá (-35 %)
- AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD (20W) růžová (-35 %)
Powerbanky s rychlonabíjením a vysokou kapacitou
Pro delší cesty nebo náročnější uživatele jsou k dispozici robustní powerbanky s podporou technologie Power Delivery. Modely z řady Garnet a Metal Gen2 nabízejí kapacity 10 000 až 20 000 mAh a výkon 22,5 W, což umožňuje rychlé dobití nejen telefonů, ale i další drobné elektroniky. Kovové zpracování navíc zaručuje vyšší odolnost.
- AlzaPower Garnet 20000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-40 %)
- AlzaPower Metal Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) stříbrná (-35 %)
- AlzaPower Metal Gen2 10000mAh Power Delivery (22,5W) černá (-35 %)
- AlzaPower Qi2 Ultra Slim 5000mAh Compatible with MagSafe PD (20W) růžová (-35 %)
Chytré lokátory pro dohled nad věcmi
Ztráta klíčů nebo peněženky může být minulostí díky chytrým lokátorům AlzaGuard. Tyto modely jsou plně kompatibilní s platformou Apple Find My (Najít), což zajišťuje přesnou lokalizaci a snadné vyhledávání. K dispozici jsou v různých barevných provedeních a díky výrazné slevě představují dostupnou alternativu k originálnímu příslušenství.
- AlzaGuard Hero SlimTag Pro with FindMy černý (-50 %)
- AlzaGuard Premium Hero Tag with FindMy modrý (-50 %)
- AlzaGuard Premium Hero Tag with FindMy růžový (-50 %)
- AlzaGuard Premium Hero Tag with FindMy modrý (zánovní/sleva) (-50 %)
