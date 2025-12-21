Velký výprodej příslušenství: Dokovací stanice, powerbanky a lokátory AlzaPower a AlzaGuard nyní až za polovinu KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 21. 12. 2025#Příslušenství

Kvalitní příslušenství je nezbytnou součástí výbavy každého moderního uživatele elektroniky. Ať už se jedná o rozšíření konektivity notebooku, zajištění energie na cestách nebo zabezpečení osobních věcí, produkty privátních značek AlzaPower a AlzaGuard nabízejí spolehlivé řešení. Aktuálně lze vybrané modely pořídit s výraznou cenovou úsporou dosahující až 50 %.

USB-C Dokovací stanice pro maximální konektivitu

S příchodem tenkých ultrabooků a MacBooků se často setkáváme s nedostatkem portů. Řešením jsou multifunkční USB-C huby, které z jednoho portu vytvoří komplexní pracovní stanici. V nabídce jsou modely s podporou vysokorychlostního nabíjení až 140 W i varianty speciálně navržené pro duální monitory u zařízení Apple.

Bezdrátové powerbanky s MagSafe

Pro uživatele telefonů podporujících bezdrátové nabíjení přináší standard Qi2 a MagSafe značné pohodlí. Powerbanky AlzaPower v ultra tenkém provedení se magneticky přichytí k telefonu a nabíjejí výkonem až 20 W bez nutnosti hledání kabelů. Kompaktní kapacita 5000 mAh je ideální pro každodenní zálohu energie.

Powerbanky s rychlonabíjením a vysokou kapacitou

Pro delší cesty nebo náročnější uživatele jsou k dispozici robustní powerbanky s podporou technologie Power Delivery. Modely z řady Garnet a Metal Gen2 nabízejí kapacity 10 000 až 20 000 mAh a výkon 22,5 W, což umožňuje rychlé dobití nejen telefonů, ale i další drobné elektroniky. Kovové zpracování navíc zaručuje vyšší odolnost.

Chytré lokátory pro dohled nad věcmi

Ztráta klíčů nebo peněženky může být minulostí díky chytrým lokátorům AlzaGuard. Tyto modely jsou plně kompatibilní s platformou Apple Find My (Najít), což zajišťuje přesnou lokalizaci a snadné vyhledávání. K dispozici jsou v různých barevných provedeních a díky výrazné slevě představují dostupnou alternativu k originálnímu příslušenství.

