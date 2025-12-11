Twitter má šanci na návrat, nejdřív ale za rok

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sociální síť X byla dříve známá jako Twitter, a dodnes ji takto mnozí nazývají, jelikož si nemohou zvyknout na prosté X. Ostatně z ní vzešlo slovo tweet, což v překladu znamená příspěvek. S novým majitelem Elonem Muskem ale došlo k mnoha změnám a mnoha kontroverzím. Ostatně změna názvu se nelíbila mnohým a poslední kroky nového vedení mají také následky v podobě pokuty ze strany EU. Nyní ale svitla šance na návrat Twitteru.
Nový Twittter?
Od velké změny z Twitteru na X vzniklo i mnoho sociálních sítí v podobném duchu. Například zde máme Threads od Meta, Bluesky, či Mastodon. Našli byste i další, ale původní Twitter má stále své kouzlo. Proto vznikl nový projekt v USA, konkrétně se jmenuje „Operation Bluebird“, tedy něco jako operace modrý pták.
Za novým start-upem stojí právníci Michael Peroff a Stephen Coates, přičemž druhý jmenovaný působil jako hlavní právní zástupce původního Twitteru. V první fázi je nutné získat možnost používání značky Twitter a také slova Tweet, což asi nebude jednoduché, jelikož museli podat formální petici Úřadu pro patenty a ochranné známky USA na zrušení ochranné známky k uvedeným slovům. Obsahují se tím, že tato slova sociální síť již nepoužívá a ostatně i sám Elon Musk uvedl, že zmizí jednou pro vždy z platformy.
Nikdo nemůže s jistotou říci, jestli tento plán vyjde, či nikoliv. Dost bude záležet na společnosti X. Pokud uvede, že plánuje někdy znovu používat slova jako Twitter nebo Tweet, tak jednoduše nedojde ke zrušení ochranných známek, ale je zde šance, že to novému start-upu vyjde. Pokud se jim to podaří a budou moc nastartovat svou sociální síť Twitter, tak bude spuštěna na adrese twitter.new. Aktuálně si na této stránce můžete jen rezervovat uživatelské jméno. Jestliže dojde ke spuštění, budete informováni.
Samozřejmě je otázkou, jestli se podaří vůbec něco takového znovuvybudovat a nalákat dostatečnou uživatelskou základnu. Stačí jen připomenout, že Twitter v podstatě po většinu své doby prodělával, až přibližně 12 let od spuštění byl vykázán první zisk. Podobný scénář může být i u nové sociální sítě.
