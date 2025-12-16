Google Překladač dostává několik novinek, ale bez omezení se to neobešlo

Zdroj: Google
Google má tendenci představit nějakou novinku a pak ji zkoušet v rámci nějaké testovací skupiny, přičemž k rozšíření dochází později. Nyní se tak děje v případě jeho služby pro překlad. Společnost oznámila několik vylepšení.
Nejen o Gemini
Samotný překlad je již nějakou dobu poháněný umělou inteligencí, ale v poslední době v Googlu pracovali na integraci Gemini, jejich nejnovějšího modelu. Sice novinka přináší lepší překlad, ale soustřeďuje se mimo jiné na idiomy, místní výrazy a slang. Nebude se tak snažit vždy vše doslovně přeložit, spíše poskytnout kvalitnější překlad.
Je zde ale několik omezení. Novinka se zatím dostává do aplikací v USA a v Indii, přičemž na webu je dostupná pro překlad z angličtiny do 20 jazyků. Zde bude asi rozšiřování o něco pomalejší. Kromě toho jsme se dočkali rozšíření funkce živého překladu, respektive již není potřeba mít sluchátka Google Pixel Buds. V rámci beta verze jsou podporována i další sluchátka jiných výrobců. I zde je ale omezení na aplikaci pro Android, přičemž novinka míří do USA, Mexika a Indii. Google slibuje rozšíření na iOS a do dalších zemí v roce 2026.
Vedle toho se rozšiřuje dostupnost výuky jazyků, a ačkoliv Google uvádí, že výuka je dostupná v dalších 20 zemích, Česká republika zatím chybí.
Zdroj: neowin.net
