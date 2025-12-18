Za sdílení odkazů na Facebooku budou profesionálové platit, jak ukazuje test

Zdroj: Dotekomanie.cz
Všechny služby na internetu se snaží udržet pozornost uživatelů co nejdéle, tedy aby zůstali na jejich platformě maximální možné množství času. Proto se zavádí nejrůznější funkce, a to v mobilních aplikacích, kde se například otevírají odkazy přímo v samotné aplikace skrze speciální režim prohlížení, tedy že se neotevře odkaz ve standardním prohlížeči. Meta ale chce zajít ještě dál.
Dva odkazy měsíčně?
Aktuálně Meta spustila testování na omezeném množství tvůrců používajících profesionální režim, v rámci kterého mají k dispozici limit dvou zveřejněných odkazů měsíčně. Jinak řečeno, takový tvůrce může na svém profilu či stránce zveřejnit maximálně dva odkazy na nějaký web. Pokud chce vyšší limit, bude si muset zaplatit Meta Verified. Například v Česku začíná cena na 328,99 Kč měsíčně.
Je zde ale výjimka pro některé odkazy. Pakliže vedou na jinou službu nebo produkt společnosti Meta, případně se jedná affiliate odkazy schválené společností Meta. Dá se tedy říci, že se firma snaží donutit více tvůrců, aby si zaplatili tuto možnost, aby mohli sdílet více odkazů. Zde asi dodáme, že u Meta Verified, respektive dražších verzí lze sdílet postupně více odkazů v Reels videích. Zde asi bude stejný princip – čím dražší předplatné, tím více odkazů bude moci tvůrce sdílet.
Meta uvádí, že se jedná zatím jen o testovaní této funkce. Na druhou stranu se jedná o dost zvláštní praktiku. Zatímco mnohé společnosti se snaží nalákat na bonusové funkce u placených verzí, Meta se rozhodla značně omezit základní funkci sociálních sítí a tvrdě ji zpoplatnit.
Nemusí se vyplatit
Jestli se jedná o adekvátní způsob výdělků nebo nutnou funkci, to necháme na vás, ale zde je nutné dodat, že omezení se týká jen tvůrců, nikoliv běžných účtů. A právě zde je problém. Facebook už dávno není tím místem, kde byste objevovali novinky. Meta dlouhodobě neřeší problém s dezinformacemi, podvodnými reklamami a ani neřeší problematiku „farem“, u kterých si někteří uživatelé nakupují lajky, komentáře a sdílení pro získání většího dosahu.
Tímto se z Facebooku stává čím dál více toxičtější místo, kde spíše očekáváte falešnou reklamu než nějakou zajímavou informaci nebo odkaz od oblíbeného tvůrce. Meta zřejmě v nějaké podobě nasadí současnou novinku, ale to zrovna asi nenaláká více uživatelů. Současně se tak vytváří prostor pro nějakou alternativní sociální síť, která by mohla nabídnout tvůrcům to, co jim je upíráno.
Zdroj: engadget.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Evropské Redmi Note 15 5G se liší od čínské verze
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře