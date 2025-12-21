Xiaomi oficiálně oznámilo chytrý displej Home Screen 11

• 21. 12. 2025#Ostatní

Xiaomi Home Screen 11 | Zdroj: Gizmochina

Čínská firma Xiaomi má na příští týden připravenou tiskovou konferenci, kde dojde k odhalení několika rozličných zařízení. Ještě před samotným začátkem akce byly uvolněny informace kolem jednoho doplňku do chytré domácnosti. Chytrý displej nesoucí název Home Screen 11 by měl v roce 2026 jednoznačně konkurovat připravovanému HomePodu od kalifornského Applu.

Vyrostl a dospěl

Zařízení disponuje 10,95palcovým displejem s rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů a maximálním jasem 400 nitů. Certifikace od TÜV Rheinland přináší ochranu oproti modrému světlu. Uvnitř je připraven osmijádrový procesor vedle 8GB paměti RAM nebo 32GB interního úložiště. Samozřejmostí je vlastní platforma HyperOS 3 doplněná o funkce hlasového asistenta Xiao AI využívající umělou inteligenci.

xiaomi home screen 11 1 938x1144x xiaomi home screen 11 2 888x1942x xiaomi home screen 11 3 480x1350x

Xiaomi Home Screen 11 | Zdroj: IT Home

Jednolitá konstrukce s kovovým rámečkem má přepracované rozložení čtyř reproduktorů a díky tomu došlo k výraznému zmenšení celé šasi. Praktický stojánek umožňuje naklonění pod úhlem 0 – 60 stupňů. Kromě připojení přes funkci Bluetooth 5.4 je k dispozici standard Wi-Fi. Přední 8MPx kamerku s mikrofonem využijete hlavně na videohovory a přepínač umožňuje její skrytí při nepoužívání.

Uživatelé mohou vzdáleně ovládat a kontrolovat stav spotřebičů, které mají už dříve napárované přes známou aplikaci Mi Home. Dále lze procházet svoje fotoalba, nastavovat různé spořiče obrazovky nebo třeba sledovat oblíbené seriály až ze 7 největších platforem. Nakonec konečnou prodejní cenu a datum zahájení prodeje zjistíme v následujících dnech.

Zdroje: ithome.com, gizmochina.com

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

