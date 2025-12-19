Samsung představil Exynos 2600, první 2nm mobilní procesor na světě

Zdroj: Samsung
Trh s mobilními procesory se může dělit podle několika aspektů, většinou se tak činí podle operačního systému, ale pak zde máme i mobilní procesory. Právě zde je několik významných hráčů, ale na prvních dvou místech je Qualcomm a Mediatek. Pak zde máme firmy, které si vyrábí nebo si nechávají vyrábět procesory pro své mobily. Mezi ty se řadí Apple a Google. Samozřejmě nelze zapomenout na Samsung, ale ten v posledních letech spíše ztrácel a jeho procesory Exynos se netěšily velkému zájmu. Nyní zde máme Exynos 2600, ale nejedná se o obyčejné pokračování řady.
Exynos 2600
Pokud se podíváte na výrobní procesy všech současných mobilních procesorů, využívají nějakou verzi 3nm technologie. Skoro by se dalo říci, že tento trend nejvíce podpořil Apple, jelikož si uzmul prvenství a jako první představil čip s touto technologií – Apple A17 Pro. Tentokrát ale již nebude mít prvenství v dalším generaci, jelikož Samsung postavil právě novinku Exynos 2600 na 2nm GAA (Gate-All-Around) technologii.
Zde jednoduše platí, že procesor bude více efektivnější. V porovnání s 3nm verzí se má nabídnout až o 15 % více výkonu, teoreticky o 30 % vyšší úspora energie a o 15 % vyšší hustota komponent. To je ale jen teorie a musíme si spíše počkat, jak se bude dařit novince v nejrůznějších testech. Co se týče základních specifikací, tak Exynos 2600 nabízí celkem 10 jader v sestavě:
- C1-Ultra 3,8 GHz
- C1-Pro x3 3,25 GHz
- C1-Pro x6 2,75 GHz
Samsung tedy sáhl hned po nejnovější ARM jádrech. Procesor podporuje operační paměti LPDDR5X a úložiště UFS 4.1. O samotnou grafiku se stará Samsung Xclipse 960 GPU. Novinka zvládne displeje i o rozlišení 4K se 120 Hz a poradí si s natáčením 8K videí s 30 snímky za sekundu. U foťáků zvládne senzory s rozlišením až 320 MPx. Nechybí podpora kodeků HEVC (H.265), H.264, VP9, AV1, APV. V případě umělé inteligence se nabízí AI engine s 32K MAC NPU.
Lepší, ale bude stačit?
Samsung se pochlubil i integrací Heat Path Block (HPB), což je vůbec poprvé u mobilního procesoru. Jedná se o prvek pro lepší odvod tepla, respektive optimalizuje samotnou cestu přenosu pro efektivnější rozptyl. Má snižovat tepelný odpor o 16 %. Ve výsledku má tedy procesor poskytnout vyšší výkon po delší dobu, tedy jinak řečeno, měl by se méně přehřívat oproti konkurenci.
Oproti předchozí generaci má Exynos 2600 nabízet o 39 % více výkonu u CPU, v případě grafiky dvojnásobek výpočetního výkonu a o 50 % lepší výkon u ray tracing. NPU jako takové má poskytovat o 113 % lepší výkon. Celkově se tedy má jednat o slušně nadupanou bestii, která se prvně objeví u nadcházející řady Galaxy S26, ale otázkou je, jak obstojí v těžké konkurenci a jestli se dostane v mobilech na všechny trhy.
