Google končí s reportováním infomrací z Dark Webu

Google v roce 2024 začal pátrat po osobních datech uživatelů na Dark Webu, tedy temné strany internetu. Jednalo se o iniciativu, v rámci které chtěl informovat uživatele, jestli se nevyskytují citlivé informace v této struktuře. Šlo i o úniky informací, jako jsou e-maily, přihlašovací údaje a podobně. Bohužel se projekt nesetkal s úspěchem.
Bez Dark Webu
Dark Web je více méně divoký západ, kde ve své podstatě může kdokoliv dělat cokoliv. Zpravidla je tato část internetu spojována s ilegálními činnostmi, nebezpečnými službami a mnohdy i podvodníky. Google chtěl monitorovat Dark Web a informovat uživatele, jestli nebyly nalezeny nějaké informace kolem nic, zejména citlivé.
Google ale po více než roce fungování dospěl k závěru, že tato funkce neposkytuje užitečná data, ani se nenabízely nějaké užitečné výsledky. Dá se tedy říci, že se jednalo o nerentabilní snažení. Proto Google ukončuje tuto funkci, respektive od 15. ledna již nebude monitorovat tuto část internetu. Od 16. února už nebude ani k dispozici nástroj přehledu informací z Dark Webu.
Dosavadní informace si Google neponechá, dojde ke kompletnímu smazání, konkrétně se tak stane 16. února. Google se soustředí na běžné nástroje monitorování bezpečnostních narušení. Konkrétně ještě doporučuje používat nástroj Výsledky o vás, který bude monitorovat výskyty vašich osobních informací na běžném internetu. Pakliže se něco objeví, Google vás bude informovat, přičemž se nabídne i nástroj na odstranění dat.
