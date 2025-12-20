Británie chce, aby Apple a Google blokovaly nahé fotografie u nezletilých uživatelů

Podle nových informací britská vláda plánuje požádat společnosti Apple a Google, aby obě implementovaly ochranu proti pořizování a zobrazování nahých fotografií na telefonech a tabletech, pokud uživatel není ověřený jako dospělý.

Apple a Google by měly kontrolovat nahotu na telefonech dětí

Britské ministerstvo vnitra připravuje návrh, podle něhož by měly operační systémy iOS a Android obsahovat algoritmy pro detekci nahoty, které by zabránily pořízení, sdílení nebo zobrazení nahých fotografií, pokud si uživatel neověřil věk. Ověření by mohlo probíhat pomocí biometrických údajů nebo oficiálního průkazu totožnosti. Zatím se jedná pouze o návrh, nikoli o právně závaznou povinnost. Přesto jde o jednu z nejradikálnějších iniciativ v oblasti digitální ochrany dětí, která by mohla mít dalekosáhlé důsledky pro soukromí i technologický vývoj.

Tlak na Apple a Google roste

Návrh přichází právě v okamžiku, kdy se celosvětově zvyšuje podpora myšlenky, že zodpovědnost za ověřování věku by neměla ležet na jednotlivých vývojářích aplikací, ale na provozovatelích obchodů s aplikacemi. V USA je v tomto duchu projednáván zákon s názvem App Store Accountability Act, který by přenesl odpovědnost za věkové omezení přímo na Apple a Google.

apple censored 1168x784x

Vygenerováno pomocí Grok Imagine

Apple se zatím těmto požadavkům brání a argumentuje ochranou soukromí uživatelů. Přesto již společnost implementovala určité funkce – například v aplikaci Zprávy, kde jsou explicitní fotografie rozmazány a dítě je upozorněno, že zobrazení snímku bude oznámeno rodiči v rámci rodinné skupiny iCloud.

Balancování mezi ochranou a soukromím

Přestože je cílem těchto návrhů ochrana dětí před sexuálním vydíráním, návrh na plošné skenování obsahu v zařízeních vyvolává zásadní etické a právní otázky. Z pohledu ochrany soukromí by taková funkce znamenala, že systém v telefonu neustále analyzuje, co fotíte nebo co se vám zobrazuje, a to i v soukromých aplikacích.

Podle odborníků je sice ochrana dětí naprostou prioritou, ale příliš invazivní řešení by mohlo narušit důvěru uživatelů i samotné principy bezpečného digitálního prostoru. Zatím není jasné, jak by se takové technologie vyvíjely, kdo by měl přístup k datům a jak by se vyhodnocovala citlivost obsahu.

Fenomén zneužívání dětí v digitálním prostředí bohužel není nový. Typický scénář zahrnuje kontaktování dítěte pod falešnou identitou, získání kompromitujících fotografií a následné vydírání. V některých případech už vedlo i k sebevraždám nezletilých. Je proto pochopitelné, že vlády chtějí jednat. Zároveň je ale důležité, aby řešení bylo realistické a technicky proveditelné.

Zdroj: 9to5mac.com

