Operátoři už řeší místa se slabým nebo žádným signálem, je rozpracováno 500 míst

Ačkoliv se v minulosti mobilní operátoři chlubili vysokými čísly v pokrytí mobilním signálem, tak podstatné bylo spíše slovní spojení „pokrytí obyvatelstva“, jelikož je to zcela něco jiného než „pokrytí území“. I tak jsou nuceni pokrývat tzv. bílá místa, což vyplývá z povinnosti od udělení nových kmitočtových přídělů.
První místa hlásí lepší signál
Organizace APMS zastřešující mobilní operátory konkrétně uvádí, že výrazné vylepšení mobilního signálu zaznamenaly např. obce Skuhrov (Lomnice nad Popelkou, okres Semily), Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou, Nové Lublice v okrese Opava, Čichořice (Chyše, okres Karlovy Vary) a Hlavňov (Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod).
„Realizace projektu sice probíhá v souladu s harmonogramem operátorů, přesto jeho největší brzdou je délka a složitost správních řízení. Připravovaná novela stavebního zákona, může výstavbu infrastruktury elektronických komunikací zásadně zrychlit,” říká Jiří Grund, prezident APMS.
Celý proces ale není jen na bedrech mobilních operátorů. Do hry vstupují majitelé pozemků, obce a případně i další organizace. Už jen příprava všech podkladů zabere nějaký čas.
„Náš zájem, i zájem ze strany obcí na zlepšování pokrytí, i nadále trvá. Počet podnětů zasílaných na ČTÚ k přehodnocení dalších lokalit se od června dále zvyšuje, seznam tzv. bílých míst aktuálně čítá zhruba 1 800 základních sídelních jednotek. Pokud nějaká obec potíže eviduje a na seznamu není, může s požadavkem kontaktovat ČTÚ,” uvádí Marek Ebert, předseda ČTÚ.
Vzhledem k tomu, že aktuálně má být rozpracováno 500 míst, tak operátory čeká ještě kus práce. Samotný seznam míst, kterým se budou věnovat je znám. Ostatně je dostupný na stránkách Českého telekomunikačního úřadu.
„Celý projekt stojí na spolupráci mobilních operátorů mezi sebou, ale i operátorů a státu s vizí společného cíle – vybudovat kvalitní infrastrukturu pro moderní digitální společnost. Operátoři využívají sdílení pasivní infrastruktury, které umožňuje efektivnější plánování, úsporu nákladů a rychlejší realizaci i v menších nebo technicky náročnějších lokalitách,” uzavírá Jiří Grund, prezident APMS.
