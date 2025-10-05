To nej z uplynulého týdne #40 – Strava, ChatGPT, CMF, tarify a další

CMF Headphones Pro; zdroj: Dotekománie
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Zuckerberg představil nový kanál pro AI videa, Vibes
Meta v rámci své aplikace Meta AI odhalila nový kanál s krátkými videi vytvořenými umělou inteligencí. Uživatelé tak mohou tvořit, sledovat i sdílet obsah generovaný AI přímo v aplikaci. Co ale na Vibes říkají uživatelé doopravdy? [pokračování článku]
CMF představilo první sluchátka přes uši Headphones Pro
CMF, značka spadající pod Nothing, představila své vůbec první náhlavní sluchátka a to CMF Headphone Pro. Novinka staví na hravém a modulárním designu, typickém pro tuto značku, a kombinuje jej s hardwarem v čele s 40mm měniči, podporou Hi-Res Audio, kodekem LDAC, Hybrid Adaptive ANC a baterií s výdrží až 100 hodin. [pokračování článku]
Hodinky Realme Watch 5 v tichosti uvedeny, mají i NFC
Věděli jsme, že společnost Realme má v plánu uvést nové hodinky, ale nevěděli jsme, kdy se tak stane. Nakonec společnost začala v tichosti se zveřejňováním. Chvíli jsme si raději počkali a nakonec se nové hodinky dostaly na stránky české verze stránek Realme. Novinka se jmenuje Realme Watch 5. [pokračování článku]
Apple vydává iOS 26.0.1 specificky pro iPhony 17 a iPhone Air
Teprve nedávno jsme se dočkali novinek od Applu, tedy nové řady iPhone 17 společně se zcela novým modelem iPhone Air. Současně se ale začala šířit nejnovější verze iOS 26. Dnes jsme se dočkali první aktualizace, která je zaměřena právě na nové mobily. [pokračování článku]
První privátní 5G síť v české nemocnici. Disponuje jí Vojenská nemocnice Brno
Vojenská nemocnice Brno se stala první nemocnicí v Česku, která zprovoznila vlastní privátní 5G síť (SA, stand alone). Zároveň představila i první „5G vozíček“ pro lékaře. [pokračování článku]
Česko čelí prudkému nárůstu finančních podvodů: Jsme třetí nejpostiženější zemí na světě
Kyberzločinci mění taktiky a zneužívají aktuální dění – od voleb až po celebrity. V Česku se jejich útoky stávají čím dál častějšími a nebezpečnějšími. Podle nejnovější zprávy společnosti Gen (poskytovatel bezpečnostních řešení jako Avast, AVG nebo Norton) vzrostlo v Česku riziko finančních podvodů za poslední čtvrtletí o 226 %. To nás katapultovalo na 3. místo na světě, hned za Kolumbii a Německo. [pokračování článku]
Lokátory Tile mají významné bezpečnostní nedostatky
Bluetooth lokátory Tile, které disponují masivní uživatelskou základnou využívajících je k hledání věcí, mají dle výzkumníků vážné problémy v oblasti bezpečnosti. V nejhorším případě se pak mohou stát i nástrojem pro sledování polohy uživatelů. [pokračování článku]
Našli jsme podpultový tarif s 20Mbps rychlostí a neomezeným voláním
Současný trh s mobilními tarify není stále optimální a v Evropě najdete spoustu příkladů, že to jde lépe a levněji. I tak je někdy zázrak, když se objeví nějaký zajímavá nabídka. Ostatně mobilní operátoři raději dávají nejvýhodnější tarify jen po omezenou dobu se slevou nebo s nějakým bonusem. Sem tam se objeví i nějaké neveřejné nabídky, přičemž se nám nyní podařilo jednu takovou objevit. [pokračování článku]
Google má nový reproduktor Home Speaker
Google oficiálně představil Gemini pro domácnost, což v podstatě jen navazuje na nedávné představení Gemini pro TV. Kromě samotného oznámení jsme se dočkali i nových produktů. [pokračování článku]
Nothing představuje Essential: první krok k operačnímu systému poháněnému umělou inteligencí
Společnost Nothing vstupuje do nové éry softwaru a představuje platformu Essential založenou na AI, která má položit základy osobního operačního systému budoucnosti. Uživatelé si budou moci sami vytvářet vlastní aplikace jednoduše pomocí přirozeného jazyka. [pokračování článku]
První dojmy na japonská sluchátka Technics EAH-AZ100
Značku Technics možná nemusíte znát, nejde o nějakého masového velkého výrobce všeho možného. Jedná se o japonskou firmu zaměřující se primárně na audio zařízení, přičemž letos oslavili už 60 let. Právě díky zkušenostem této značky v této oblasti by mohl zaujmout model Technics EAH-AZ100, což jsou kompaktní špuntová bezdrátová sluchátka. Pojďme se na ně trochu podrobněji podívat. [pokračování článku]
CMF už nebude jen subznačkou Nothing
Společnost Nothing oznámila, že značka CMF bude fungovat jako samostatná dceřiná firma s globálním sídlem v Indii. Díky strategickému partnerství s výrobcem Optiemus se Indie stane nejen centrem vývoje, ale i výroby a exportu moderních technologií. [pokračování článku]
ChatGPT zavádí rodičovskou kontrolu ve své aplikaci
OpenAI nově přichází s funkcí rodičovské kontroly pro ChatGPT, která je určena ke zvýšení bezpečnosti dětí a teenagerů při používání této platformy. OpenAI tak reaguje na nedávné incidenty týkajících se používaní její platformy mladistvými a s tím spojená rizika. Funkce je dostupná od 29. září a umožňuje rodičům a zákonným zástupcům nastavit omezení a monitorovat interakce, čímž snižuje rizika spojená s nekontrolovaným přístupem k umělé inteligenci. [pokračování článku]
Strava žaluje Garmin v bizarním patentovém sporu. Hrozí omezení segmentů i heatmap?
Svět fitness aplikací zažívá nezvyklý spor dvou populárních značek. Společnost Strava tento týden podala žalobu na Garmin, v níž tvrdí, že Garmin porušuje patenty Stravy týkající se dvou zásadních funkcí – segmentů a heatmap pro sledování tras cvičení. Podle Stravy navíc Garmin porušil i dřívější dohodu o spolupráci tím, že si vyvinul vlastní verzi heatmap. Žaloba požaduje trvalý zákaz prodeje jakéhokoliv hardwaru nebo softwaru Garmin, který obsahuje segmenty nebo heatmapy. Takový zákaz by se dotkl většiny produktů Garmin a zejména platformy Garmin Connect. [pokračování článku]
